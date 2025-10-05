Sennori battuto anche a L’Aquila 

L’Aquila 90

Sennori 74

Nuovo Basket Aquilano : Ronca ne, Bologna, Compagno- ni 5, Di Paolo 12, Nardecchia 17, Santomaggio 13, Tartamella 3, Cecchi 14, Cassar 26, Cabas, Rita. Allenatore D’Addio

Klass Sennori : Cordedda 11, Puggioni 14, Nwokoye 18, Merella 5, Cabras, Tola 6, A. Pisano 3, N. Pisano 5, Biolchini 5, Hubalek 7. Allenatore Piras

Parziali : 25-14; 53-28; 69-52

La Klass Sennori deve ancora rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in Serie B Interregionale. Un primo tempo di grande sofferenza (-25 alla pausa) costa caro ai romangini, sconfitti per 90-74 in casa dell’Aquila nel secondo turno stagionale.

Ai biancoverdi non è bastata un’altra prova di buon livello del pivot Nwokoye (18 punti), mentre dall’altra parte a salire in cattedra è stato il gigante maltese Cassar. Inaspettatamente in ombra, per Sennori, il leader Jiri Hubalek, limitato a 7 personali con un solo canestro dal campo.

La partita

La sfida in terra abruzzese si è messa subito male per i “Tauri”, travolti da un parziale di 11-1 nei primi 3’. Capitan Merella ha provato a scuotere i suoi con la tripla del -5, ma Cassar si è rivelato un rebus troppo complesso da sciogliere vicino a canestro: dopo aver concluso il primo periodo con 9 lunghezze di vantaggio, L’Aquila ha sprintato in maniera ancor più decisa prima della pausa. Dopo il +17 a firma Cassar, Sennori ha faticato a imbastire una reazione, e al 20’ il match ha preso chiaramente la strada dei padroni di casa, avanti sul 53-28.

Nel secondo tempo la Klass ha provato a ricucire il divario, ma gli sforzi di Puggioni, Cordedda e Nwokoye non sono bastati per mettere in discussione il predominio degli aquilani, che nel finale hanno gestito senza rischi. ( ro.r. )

