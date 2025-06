sennori adesso esulta: è promossa in b 

Sennori 97

Catania 71

Innovyou Sennori : Cordedda 21, Puggioni 11, Spano, Merella 9, Mat. Cabras 10, Werlich 17, Marreu, Tola 6, Pisano 5, S. Piras 2, Hubalek 16, Mar. Cabras. Allenatore G. Piras

Alfa Catania : Ruffino ne, Gatta 14, Drigo 13, Torrisi, D’Aquino ne, Budrys 6, Patanè 7, Pappalardo, Janjusevic ne, Barbakadze, Abramo 9, Smorto 22. Allenatore Zecevic

Parziali : 19-20; 46-35; 74-52

Questa volta non si è fatta sfuggire l’occasione. Dopo il passo falso contro Caiazzo, l’Innovyou Sennori ha rialzato subito la testa, conquistando con autorità la vittoria decisiva nella Final 4 di Mola di Bari contro Catania. Un successo largo e meritato, che vale la promozione in B Interregionale.

I biancoverdi di coach Gabriele Piras hanno imposto scavato il solco già nel secondo quarto (parziale di 27-15). Nel secondo tempo, nessun calo di tensione: anzi, il margine è cresciuto ulteriormente fino a sfiorare il +20, sancito anche dai liberi del capitano Enrico Merella. Per lui, lacrime e applausi a pochi mesi dalla perdita del padre Paolo, figura storica del basket sardo.

Cordedda è stato il miglior realizzatore, ma la vera chiave di volta è stata la tenacia di un collettivo capace di centrare l’obiettivo raccogliendo 2 sole sconfitte in tutta la stagione. Pochi anni fa Sennori si affacciava da matricola in C regionale, fa il suo ingresso nella mappa del basket nazionale. E non vuole ancora svegliarsi dal suo sogno. ( ro.r. )

