Sennisceddu, bar-ristorante in gestione  

Rendere nuovamente attivo uno dei punti di riferimento per i visitatori del Monte Arci e del grande giacimento di ossidiana presente a Pau. È l’obiettivo dell’amministrazione comunale che nei giorni scorsi ha pubblicato un avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse per la concessione del bar-ristorante in località “Sennisceddu”. «Con grande soddisfazione – commenta la sindaca Alessia Valente - è stata avviata la manifestazione di interesse per la concessione di questo locale. Contiamo così, in tempi relativamente brevi, di poter far tornare ad essere fruibile almeno una parte di quel piccolo gioiello che è il campeggio montano conosciuto in gran parte della Sardegna». La richiesta, con tutta la documentazione, dovrà essere trasmessa tramite pec (indirizzo protocollo.pau@legalmail.it) entro l’11 novembre. ( g.pa. )

