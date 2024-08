Senna color bronzo per Taddeucci nella 10 chilometri 

PARIGI. Tra pont Alexandre III e pont de l'Alma l'acqua non è troppo torbida, i batteri non ci sono. O almeno sono nei limiti. La corrente invece è tanta. Ma le ventiquattro nuotatrici in gara nella 10 km olimpica si sono tuffate e questo non era scontato dopo il balletto di rinvii e annullamenti causa non balneabilità del fiume parigino: da quelle acque così al centro delle polemiche l'Italia ha però pescato un bronzo. Nella migliore tradizione del nuoto in acque libere ai Giochi di Parigi ci ha pensato Ginevra Taddeucci, la 27enne toscana, a prendersi la medaglia. Dopo aver schivato i rovi agli argini del fiume della discordia, l'azzurra ha toccato alle spalle dell'olandese Sharon van Rouwendal e dell'australiana Moeha Johnson, davanti alla campionessa olimpica brasiliana Ana Marcela Cunha. Dopo 2’03”42 di battaglia in acqua, con le braccia graffiate, il bronzo al collo ripaga della fatica ma soprattutto dei timori legati all'acqua del fiume parigino. «Vediamo come staremo tra qualche giorno», dice la nuotatrice di Firenze, che dedica la medaglia al fidanzato Matteo Furlan, anche lui nuotatore «intanto diciamo che un tuffo basta...È stata una gara durissima, un'incognita. Non sapevamo esattamente come fosse. Campo gara mai preparato. Stefano Rubaudo è andato in avanscoperta e ci ha detto che l'acqua era insapore, inodore; di stare tranquilli. Ma io non mi tufferei di nuovo. Due ore sono più che sufficienti. Abbiamo seguito un protocollo vaccinale, speriamo di non stare male». Dalla Senna però il maggior ostacolo, almeno in gara è stata la corrente. «Terribile» la definisce la fondista azzurra, oro mondiale nella staffetta mista, che sulla gara aggiunge: «Sono stata brava a rimanere incollata a Johnson e Van Rouwendaal e a non mollare». Sesta si è piazzata l'altra azzurra, Giulia Gabbrielleschi.

La gara maschile

Intanto una volta "sdoganata la Senna" per dirla come il ct Rubaudo, alle 7.30 tocca agli uomini: l'Italia si gioca la carta migliore, con Gregorio Paltrinieri che dopo lo show in piscina (argento nei 1500 e bronzo negli 800 sl) va a caccia del titolo nella maratona nel fiume. In acqua tanti rivali, tra questi il tedesco Florian Wellbrock e l'irlandese, già rivale in piscina, Daniel Wiffen. E c'è anche l'altro azzurro Domenico Acerenza, non un comprimario.

