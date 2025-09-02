Seneghe omaggia Pier Vittorio Tondelli 

Prosegue oggi a Seneghe il Cabudanne de sos poetas con tanti appuntamenti e un doveroso omaggio a Pier Vittorio Tondelli.

Si parte alle 19.30 con il poeta Dmitrij Strocev, una delle voci attuali più rilevanti della letteratura bielorussa in lingua russa. Nel suo libro “Terra Sorella” (Valigie Rosse) porta la sua testimonianza in poesia sulla guerra di confine, sulla Bielorussia che protesta, la guerra in Ucraina, il rapporto tra le culture slave. Dialoga con l’autore Giada Scanu. A seguire, alle 21.30, un altro importante momento di confronto, dibattito e riflessione nell’incontro dal titolo “L’ordine del discorso nella crisi dell’ordine globale. Potere e contro-poteri nell’informazione di guerra” con il giornalista Enzo Nucci, inviato di cronaca ed esteri Rai Tg3, Michele Giorgio, giornalista, Manolo Luppichini, regista e filmaker, e Lidia Ginestra Giuffrida, giornalista, esperta di migrazioni e Medio Oriente. Modera l’incontro Antonello Petrillo, professore di Sociologia Generale – Università di Napoli Suor Orsola Benincasa. Alle 22.30 Federico Crobe nell’ “Interpretazione inaspettata di una vita straordinaria - Un hesto di Mame”, dal libro di Patrick Dennis “Zia Mame”, Adelphi. Subito dopo, Giuseppina Pintus e l’omaggio a Sergio Atzeni, nel monologo e letture da “Araj Dimoniu - il demonio è cane bianco”. Alle 23.30 per le letture delle buonanotte il ritorno di Roberto Magnani con la prima nazionale di “Autobahn”, il racconto che chiude il libro “Altri libertini” (Feltrinelli) di Pier Vittorio Tondelli, uno degli scrittori di culto della generazione degli anni ’80 e talento tra i più folgoranti e trasgressivi della letteratura italiana, scomparso trent’anni fa stroncato dall’Aids a soli trentasei anni.

