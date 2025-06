Seneghe, no all’impianto agrivoltaico 

Respinto dal Tar Sardegna il ricorso della Contour global samas di Milano, che avrebbe voluto realizzare un impianto agrivoltaico nelle campagne di Seneghe. La società aveva impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale il provvedimento Suape dell’Unione del Montiferru del 4 marzo scorso che metteva stop e paletti alla costruzione dell’impianto di potenza 8.800 Kilowatt picco. L'Unione aveva espresso parere negativo alla procedura abilitativa semplificata, così come il Comune di Seneghe che si è opposto in giudizio, la Soprintendenza e la Provincia.

Il verdetto

Il Tar ha rigettato la misura cautelare richiesta dalla Contour global ritenendo «la notevole rilevanza dei beni e interessi in gioco che rende evidente l’esigenza di mantenere la “res adhuc integra”», e rimanda alla Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legge regionale 20 del 2024 sulle aree idonee. L’area, in ogni caso, è vincolata dalla Soprintendenza per la presenza della storica chiesetta di San Pietro di Milis Pizzinnu e del nuraghe Santu Perdu.

Il progetto

Il progetto della società milanese prevedeva anche un elettrodotto di 15 Kilovolt interrato per la connessione dell’impianto alla cabina primaria nel territorio di Narbolia, che poi si sviluppava anche a San Vero Milis. Però ancora una volta il Montiferru si oppone, come fatto anche contro gli speculatori del vento, e vince.

La sindaca

Soddisfatta la sindaca di Seneghe, Albina Mereu: «Ci siamo opposti in giudizio perché l’area è tutelata e quindi non c’erano le garanzie di salvaguardia. Siamo contrari alle speculazioni delle imprese nazionali e multinazionali che escludono le comunità dai processi decisionali. Gli accordi delle imprese direttamente con i privati creano divisione sociale e spaccano le comunità. Il progetto aveva un grande impatto ambientale e paesaggistico, per cui la contrarietà era d’obbligo. Continueremo a difendere con l’azione democratica e legale gli attacchi al nostro territorio».

Italia Nostra

Anche Italia Nostra plaude all'ordinanza del Tar. «È un segnale incoraggiante, un piccolo passo verso la sentenza definitiva – afferma il referente della Sardegna, Graziano Bullegas - Siamo a favore delle fonti alternative di energia ma contro la speculazione. La decisione di sospendere ogni nuovo insediamento è la strada giusta, in attesa della pianificazione energetica e paesaggistica definitiva».

