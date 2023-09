Seneghe alza la voce «No agli speculatori» 

Una montagna “sacra” nelle mire dei signori del vento. Per i seneghesi un parco eolico in quel tesoro naturale è un’ipotesi inaccettabile, un’offesa al paesaggio e alla storia di una comunità che con il monte ha un legame indissolubile. La minaccia è seria. Come in altri luoghi incantati dell’Isola, nei boschi del Montiferru potrebbe essere realizzato un parco eolico. Affiora il timore che scorci da cartolina possano essere rovinati da “oggetti ingombranti”.

Buongiorno SarDegna

La ferma opposizione al progetto è stata ribadita durante l’incontro in cui l’editore dell’Unione Sarda, Sergio Zuncheddu, ha presentato il suo “Buongiorno SarDegna” a Casa Addis, per volontà dell’associazione culturale “Perda Sonadora”. Il tema dell’eolico “selvaggio” è uno dei filoni del libro ed è al centro delle inchieste condotte dall’Unione. Tutto questo a Seneghe si è saldato con la rabbia di una comunità che rifiuta le logiche di coloro che, nel libro, Zuncheddu definisce “prenditori”: arrivano, sfruttano i territori sino a quando possono e poi vanno via indisturbati e impuniti. Logiche che, ha sostenuto l’imprenditore, «impediscono alla Sardegna di crescere sfruttando in pieno le sue straordinarie potenzialità. In questo modo siamo condannati a un’eterna subalternità che ci tarpa le ali e blocca ogni possibile sviluppo».

La difesa del territorio

Nel dibattito, moderato da Luca Manunza, presidente di “Perda Sonadora”, è intervenuta la sindaca Albina Mereu. «Seneghe», ha sottolineato, «non ricaverebbe alcun beneficio dal progetto del parco eolico e qualunque ricaduta non avrebbe comunque lo stesso valore del nostro territorio, che riassume tempi diversi di una vicenda collettiva: passato, presente e futuro. Le pale condizionano il godimento di un bene di tutti che rischia di essere danneggiato nei suoi delicati equilibri e nella sua integrità. Abbiamo un patrimonio da tutelare e difendere in tutti i suoi aspetti». Albina Mereu è preoccupata: «Il progetto mette a repentaglio anche i nostri siti archeologici. Un impianto potrebbe essere realizzato a 150 metri da un nuraghe. Vorrei paragonare questo scenario così sconcertante a una pala di 200 metri accanto al Colosseo».

«I nostri problemi»

Mario Cubeddu, una delle anime del festival “Cabudanne de sos poetas”, autore del saggio dedicato alla vicenda umana e politica del seneghese Paolo Pili, “sardofascista” e grande esperto di questioni agrarie, ha detto che «finalmente, grazie al libro e alla discussione che anche a Seneghe ha suscitato, si parla dei nostri problemi, delle emergenze dei piccoli centri, dei pericoli legati a piccole e grandi speculazioni». Per Luca Manunza, «l’incontro a Casa Addis si è aggiunto, come un prezioso tassello, nel complesso e articolato mosaico della mobilitazione contro gli impianti eolici nel nostro territorio. Abbiamo imboccato questa strada con spirito unitario. Lo scambio di idee e il confronto possono aiutarci in questo percorso». Sergio Zuncheddu ha chiarito che da “Buongiorno SarDegna” e dalle inchieste dell’Unione Sarda non scaturisce una totale contrarietà verso le fonti rinnovabili. «Possiamo accettarle nel caso siano finalizzate a compensare bisogni energetici delle famiglie e delle aziende sarde. In realtà, sono stati presentati tanti progetti per impiastricciare le campagne di pale eoliche e pannelli fotovoltaici. Sulla strada per Seneghe ho notato una batteria di serre finte, realizzate per produrre energia trascurando del tutto l’attività agricola che dovrebbe essere centrale. Il nostro compito è quello di difendere la Sardegna e rendere i sardi consapevoli di queste storture».

La coop di comunità

Nel dinamico paese del Montiferru è appena nata l'iniziativa della cooperativa di comunità “Mussura”, giovani che si confrontano con le produzioni agricole e in particolare con la vitinivicoltura. Giovani “ritornanti”, reduci da esperienze di lavoro in altre regioni d’Italia o all’estero che hanno scelto di rientrare a casa. “Mussura”, con Matteo Illotto, tornato anche lui a Seneghe dopo aver perfezionato, in altri contesti, le sue conoscenze enologiche, ha creato tre vini ora sul mercato. È rientrata anche Anna Piredda, delusa dalla Brexit, dopo alcuni anni trascorsi a Londra come organizzatrice di viaggi per conto di aziende britanniche. «Sono qui», ci dice osservando il monte di Seneghe, «per offrire un contributo per la crescita del mio paese».

