Senegalese ucciso dal bus, accertamenti della polstrada 

È deceduto sul colpo il cittadino senegalese di 70 anni che giovedì sera è stato travolto da un pullman sulla 131 dcn. La tragedia si è consumata intorno alle 20,30 al chilometro 75, lungo la corsia in direzione di Olbia a poca distanza dal bivio di Lula. L’uomo, residente a Torpè da diversi anni, si trovava alla guida di un furgone. Provenendo da Nuoro stava probabilmente rientrando a casa quando si era dovuto fermare a bordo strada per un improvviso guasto al suo mezzo. Una volta accostato era sceso dall’abitacolo per verificare il motivo dell’avaria e per cercare di far ripartire il furgone, assai datato, quando è stato centrato dal mezzo che sopraggiungeva a poca distanza. Immediati i soccorsi. Sul posto insieme a una volante della Polstrada di Nuoro è giunto un equipaggio del 118. I tentativi di rianimare il cittadino senegalese sono risultati inutili e dopo un lungo massaggio cardiaco il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Gli agenti della Polstrada hanno avviato le indagini per fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente provocato anche dalle condizioni di oscurità che non avrebbero consentito all’autista del mezzo pubblico di rendersi conto in tempo della presenza del settantenne in mezzo alla strada. (f. u.)

