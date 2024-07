Senegalese travolto da un’auto pirata? 

Sarà l’autopsia disposta dal magistrato di turno sul corpo di Iba Pene, originario del Senegal e residente a Villamar, a svelare il mistero sulla sua morte e sciogliere i dubbi sull’ipotesi di un investimento da parte di un’auto pirata. Nella tragedia il senegalese, di 62 anni, è deceduto poco prima della mezzanotte di ieri al chilometro 43 della statale 131 dcn in direzione Nuoro. Vicino sette pecore morte.

L’auto pirata

Secondo una prima ipotesi fatta nell’immediatezza del sinistro mortale, l’uomo sarebbe sceso dall’auto dopo aver travolto delle pecore che vagavano sulla 131 dcn. Poi è stato travolto a sua volta da un’auto sopraggiunta subito dopo che non si è fermata a prestargli i soccorsi. Una dinamica iniziale suggerita dal fatto che il suo corpo è stato trovato a molta distanza dalla vettura che, dopo aver travolto il gregge, ha terminato la corsa impattando anche contro un jersey a bordo strada. L’incidente lungo la 131 dcn in direzione di Nuoro poco dopo il bivio di Macomer poco distante dal distributore dell’ex Fina. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e i carabinieri della compagnia di Ottana.

Le indagini

La strada è stata a lungo chiusa al traffico che è stato deviato sulla strada di Su Berrinau. Ma per ora, gli uomini della Polstrada di Nuoro e la pm Elena Tres non esclude anche che il senegalese sia riuscito a uscire da solo e sia poi collassato al suolo dopo un malore per gli effetti devastanti dell’incidente.

Il magistrato ha disposto l’autopsia che dovrà chiarire i dubbi legati all’investimento, dovuti anche alle condizioni esterne del corpo: secondo le prime ipotesi del medico del 118, mancavano evidenti segni di trascinamento. In questa fase nulla viene escluso. Nel caso fosse confermata da un esame più approfondito la morte successiva all’impatto, il pirata avrebbe le ore contate. Infatti, di notte il tratto della 131 dcn successivo al luogo della tragedia è chiuso al traffico dall’ingresso di Nuoro fino al bivio per Orune, e tutte le auto dirette verso Olbia, dalle 22 sino alle 6, sono costrette a passare in città. L’auto danneggiata da un eventuale urto potrebbe essere stata ripresa dalle tante telecamere presenti all’ingresso della città al vaglio della Polstrada. Individuato il proprietario del gregge, che si è recato sul posto. Rischia la denuncia di omessa custodia.

