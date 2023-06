Seneca promosso, la matematica no 

Tre minuti dopo le 13, Giulia Frau, della quinta I, è la prima a uscire dal Dettori. Ha il dizionario sottobraccio e un sorriso piuttosto eloquente: «È andata bene, è un autore che si studia molto». Assente dal 2017, ma con lo stesso numero di comparse di Cicerone (16), è Seneca l'autore scelto per il liceo classico. Studio di due funzioni invece la prova allo Scientifico, motori e navi da posteggiare in porto all'istituto Nautico. Archiviato il primo scritto di italiano, eccoli gli oltre 12mila studenti sardi alle prese con la seconda prova, differente in base all'indirizzo di studi. Cancelli ancora una volta spalancati alle 8 e 30, per il secondo passo della loro Maturità che ieri li ha tenuti col fiato sospeso sino all'ultimo.

«Il mio autore preferito»

L’autore latino, record di apparizioni negli esami insieme al collega di Arpino, è promosso a pieni voti dagli studenti cagliaritani del Classico. «Sì è uscito Seneca, il mio preferito. Ci speravo proprio», commenta raggiante Camilla Pogliani, seconda a varcare il cancello del Dettori, diciotto anni e un'avversione per Svetonio («lo temevo, perché non lo abbiamo studiato»). Per scaramanzia non si avventura in previsioni sulla valutazione, ma dice di aver impiegato appena due ore - sulle sei a disposizione - per tradurre il brano “Chi è saggio non teme il volgo”. «Seneca fa molte metafore, per cui comprendere alcuni passaggi non è stato facilissimo, ma in generale il testo non era difficile».

Pochi minuti prima delle 14 si esulta anche nel giardinetto davanti al Siotto. «Sono molto contenta, forse non ho mai tradotto così bene. È andata da Dio», esclama Gaia Corona, sezione E. «Non è il mio autore preferito ma sarebbe stato certamente peggio Cicerone», interviene Federico Zanda, della quinta F. Stando ai racconti dei maturandi - riletture, correzioni e trascrizioni in bella a parte - occorrevano circa due ore per tradurre il testo, «ovviamente a seconda della precisione che si cercava», sottolinea Gianluca Da Silva senza troppo entusiasmo. Sul muretto, con i dizionari riposti in fretta nelle borse quasi a volerli dimenticare, sembrano tutti più o meno d'accordo:«Livello di difficoltà? Sei, ne ho fatto di molto più difficili».

«Speravo meglio»

Sorridono decisamente meno i maturandi dello Scientifico, che si sono dovuti confrontare con due problemi e otto quesiti, cimentandosi con teorema di Rolle, studio degli zeri con dimostrazioni su triangoli e parallelepipedi e sul calcolo delle probabilità. Quest'ultimo sembrano metterlo in pratica anche nella realtà, confrontandosi sulla prova appena conlusa. «Speriamo bene», taglia corto Luca Lensi, mentre un quarto d'ora prima delle 14 lascia solitario e a passo svelto il Pacinotti. Fuori dal Michelangelo non c'è traccia di vita: dalle finestre affacciate sul piazzale s'intravedono i ragazzi ancora chini sui banchi.

Mezz'ora più tardi, e una decina di gradi in più, anche all'Alberti non c'è esattamente aria di festa. «In matematica non sono una cima, mi aspetto un nove su venti», dice Edoardo Siddi della quinta C. «Abbastanza difficile, la seconda prova era quella che mi terrorrizazva di più», confessa Elena Rubilotta. «Non mi aspetto moltissimo, diciamo un dodici», pronostica Viktoria Pintus della quinta C, che ammette di aver preferito, più che svolgere i quesiti, il tema della teoria che si applica, «anche senza applicarla effettivamente, perché almeno un minimo di punteggio lo mettono». Poca convinzione ma una palese amerezza nel volto di Beatrice Sanna: «Me lo aspettavo complicato, ma non così. La matematica non è la materia in cui vado meglio. Sono un po' amareggiata, speravo ci venissero un po' incontro dopo tutte le difficoltà dovute alla Dad».

«Non era in programma»

Prima ancora delle tredici il portone del liceo linguistico Eleonora d'Arborea si spalanca. «Ma le hai viste le tracce?», dice una ragazza che si lascia andare a termini coloriti mentre commenta con l'interlocutore al cellulare la prova terminata. Probabilmente male. «Ho vaneggiato, non le abbiamo fatte quelle cose». Per fortuna c'è chi condivide gli argomenti scelti dal Ministero. «È uscita la globalizzazione, una tematica che abbiamo affrontato molto, soprattutto durante l'ultimo anno. Diciamo che entrambi gli scritti, questo e il tema di italiano, sono stati molto più tranquilli di quanto mi aspettassi», riflette Noemi Zara dell'indirizzo economico-sociale. «Ero molto preoccupato, avevo paura di ritrovarmi davanti un argomento complicato come le tasse, ci è andata bene», annuisce Marco Morandini.

All'istituto Nautico Buccari sembrano rilassati: «Sono abbastanza soddisfatto. Ho dovuto calcolare valori, dimensioni, rendimenti di due motori diesel», racconta Alessio Cuccu. Calcoli anche per l'amico Raffaele Mossa, del corso Capitani: «Ho calcolato gli istanti di marea per determinare se la nave poteva entrare nel porto». Ora qualche giorno per ripassare e poi si riparte con gli orali, che cancelleranno tensione e paure, lasciando il ricordo indelebile della maturità 2023.

