«Senatrice? No, mi chiami senatore» 

Sorpresa nella seduta di ieri a Palazzo Madama.

Il presidente di turno del Senato, l’esponente salviniano Gian Marco Centinaio, ha dato la parola alla senatrice sarda Antonella Zedda, ma lei ha subito specificato che «la Corte d'Appello mi ha proclamato senatore: mi chiami senatore e non senatrice».

Dopo quella, decisamente più eclatante, del presidente del Consiglio, come di recente ha chiarito di voler essere indicata la premier Giorgia Meloni, c’è ora la richiesta di Zedda, anche lei esponente di Fratelli d’Italia, per il suo titolo da parlamentare. E la sua richiesta, durante la discussione del dl Pubblica amministrazione, ha provocato brusio in Aula.

La senatrice, che del partito di Giorgia Meloni è anche coordinatrice regionale, ha replicato che «i giudici a cui si è rivolta l'hanno proclamata senatore». Spiazzato, ovviamente, il presidente leghista di turno, che ha tagliato la testa al toro, non senza una lieve incertezza: «Chiamatevi come volete, senatrice, senatore, basta che lasciamo parlare la sen…, il senatore Zedda».

RIPRODUZIONE RISERVATA