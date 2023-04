Senato, scontro sull’antifascismo 

La Russa afferma di condividere «i valori della Resistenza vista come superamento di una dittatura» e porta l'attenzione sulla necessità di avere «una lente di lettura comune» per una storia italiana ed europea condivisa: il frutto di questa storia - conclude - è la nostra Costituzione. La grande assente di questa giornata in Senato è Liliana Segre, sebbene il documento del centrosinistra, chiamato fino a ieri con il suo nome, si ispiri proprio alle sue parole «sulle date fondative della nostra storia antifascista». La parlamentare, in un breve comunicato, smentisce però di averlo mai firmato. Motivi personali, è la giustificazione ufficiale, ma c'è anche chi parla della volontà di non essere strumentalizzata da una parte e dall'altra, unita al timore che il nome Segre associato alla mozione avrebbe offuscato la ricorrenza del 25 Aprile.

Manca la parola antifascismo, spiegano a più riprese in Aula i parlamentari di Pd, M5S e Az-Iv, ricordando che è quello il fondamento della nostra Carta costituzionale: non usarla «umilia la memoria», dice il capogruppo Pd Francesco Boccia. Osservazione che il presidente del Senato Ignazio La Russa rispedisce al mittente: «Nella Costituzione non c'è alcun riferimento alla parola antifascismo». Poi, per il prossimo 25 aprile, promette – senza dire di più – «una cosa che metterà d'accordo tutti».

Sulla parola antifascismo inciampa la speranza di una conciliazione tra destra e sinistra riguardo il 25 Aprile, festa della Liberazione d'Italia. La commemorazione in Senato si trasforma in un confronto, a tratti accesso, sulle due mozioni presentate in Aula. Alla fine la maggioranza si lascia andare a un “beau geste” e sostiene il testo degli avversari, così la mozione delle opposizioni passa all'unanimità (133 sì). La cortesia non viene però ricambiata e il testo di maggioranza incassa 78 sì, 29 no e 26 astenuti.

Il nodo

Opinioni opposte

«Troppa violenza in nome dell'antifascismo», mette in guardia Raffaele Speranzon di FdI: «Il problema non è che la destra non sia antifascista, ma che non lo è nel modo in cui vorrebbe la sinistra». Per Alfredo Bazoli (Pd) «è un peccato che questa parolina così importante, antifascismo, da cui deriva l'impianto della nostra Costituzione, non sia entrata neanche di striscio nella mozione della maggioranza sul 25 Aprile. Un'inaccettabile omissione, una grande occasione mancata per dissipare ambiguità e reticenze della destra italiana».

«Ci presentiamo con due mozioni, questa è una sconfitta», fa notare da Iv la capogruppo Raffaella Paita. I partiti di governo chiedono agli avversari anche l'abiura dei totalitarismi, soprattutto del comunismo. Il Pd insiste con Walter Verini: «I comunisti italiani hanno avuto nella nostra storia doppiezze e contraddizioni, ma si sono battuti per la libertà». Mentre Antonio Guidi (FdI) taglia corto: «I totalitarismi fanno tutti schifo».

