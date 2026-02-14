VaiOnline
Arborea.
15 febbraio 2026

S’Ena Arrubia, niente pesca da 16 giorni 

«Condizioni proibitive, impossibile lavorare nella laguna e in mare» 

La pioggia è incessante, come le lacrime per il mancato guadagno. Per i pescatori della cooperativa Sant’Andrea, concessionaria della laguna di S’Ena Arrubia nel territorio di Arborea, è il sedicesimo giorno senza poter pescare spigole e muggini.

La pioggia

A causa delle eccezionali precipitazioni che continuano a riversarsi nel compendio lagunare, è impossibile pescare. L’afflusso di acqua dolce proviene sia dalle dighe sia dalla piana del Terralbese, determinando un innalzamento costante dei livelli idrici. «Non solo non possiamo pescare dentro la laguna - afferma Alessandro Porcu, socio della coop S’Andrea - ma non si può lavorare neanche in mare, viste le onde alte più di quattro metri. E sono sospese tutte le attività nella peschiera. La scorsa notte sono state danneggiate anche le bocche di protezione dello stagno. Ancora non abbiamo fatto la stima dei danni, ma saranno importanti. Abbiamo segnalato la situazione a Laore, attendiamo risposte». Per la laguna si tratta di una pressione straordinaria, un problema idraulico ampio che necessita di essere affrontato dalla Regione. La coop rinnova la richiesta di un confronto istituzionale finalizzato alla tutela dell’equilibrio ambientale della laguna e del lavoro delle famiglie.

Il granchio blu

Intanto è deciso: entro maggio nella laguna di S'Ena Arrubia partirà il progetto sperimentale per contrastare la presenza del granchio blu, che si nutre di pesci e che sta danneggiando l'economia dei pescatori. È quanto prevede il progetto Ricrea, che nel Golfo di Oristano sta lavorando all'aggiornamento del Contratto delle zone umide marino-costiere con un'attenzione specifica allo sviluppo sostenibile e all'adattamento ai cambiamenti ambientali. Tra le azioni maggiormente condivise, emerge come prioritaria la pesca selettiva delle femmine di granchio blu nel sito pilota di S'Ena Arrubia, misura pensata per intervenire sulla capacità riproduttiva della specie. L’intervento inizierà tra aprile e maggio con la costruzione delle nasse da parte dei pescatori, in un'ottica di contenimento mirato.
Il progetto è il risultato di un confronto tra Medsea, Legacoop Sardegna, il consorzio Mediterraneo, presidenti e pescatori dei consorzi di pesca degli stagni dell’Oristanese.

