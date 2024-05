S’Ena Arrubia in emergenza, nuove analisi nello stagno 

I pesci morti continuano ad affiorare. A S’Ena Arrubia si è in piena emergenza a causa della moria che sta rischiando di mettere in ginocchio la coop Sant’Andrea. Ieri i tecnici dell’Asl e di Agris hanno effettuato una nuova ispezione, prelevato altri campioni per analizzare il livello di ossigeno, salinità e ph. «Al momento non sappiamo nulla – commenta il presidente Alberto Porcu – l’unica cosa certa è che la situazione è disastrosa». Due giorni fa il sopralluogo di Antonio Solinas, presidente della commissione Attività produttive, Agricoltura e Pesca del Consiglio regionale. «Una situazione di emergenza, c’è preoccupazione per i 18 operatori, non possono essere lasciati soli». Solinas ha assicurato l’impegno ad avviare subito un confronto con la Giunta regionale per cercare una soluzione che possa andare incontro alle necessità dei pescatori. Preoccupazione anche da parte di Legacoop. «Questa emergenza mette in evidenza la necessità di risolvere le criticità che incombono sul settore ittico – sostengono il presidente Gabriele Chessa e il responsabile del settore pesca Mauro Steri – auspichiamo la massima attenzione delle istituzioni regionali affinché quanto accaduto non si ripeta». ( n.s. )

