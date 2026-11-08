S’Ena Arrubia, fenicottero salvato dalla Forestale

Se ne stava un po’ in disparte rispetto agli altri suoi elegantissimi compagni. Un atteggiamento insolito per un fenicottero che era in evidente stato di difficoltà. Il volatile è stato notato ieri pomeriggio nella zona umida di S’Ena Arrubiua, l’oasi naturalistica nel territorio di Arborea che, come ogni autunno, regala spettacoli mozzafiato con i fenicotteri e altri volatili.

Ieri pomeriggio uno di loro è stato avvistato in condizioni difficoltà mentre si trovava nello stagno.

Puntuale la segnalazione al Corpo forestale e immediato l’intervento degli agenti della stazione di Marrubiu che si sono precipitati sul posto per soccorrere il volatile. Raggiungerlo non è stato semplice, gli agenti si sono dovuti addentrare nell’area paludosa fino al punto in cui si trovava il fenicottero che poi è stato subito recuperato. Gli agenti della Forestale dopo una prima ricognizione hanno accertato che era ferito a una zampa.

Da qui la decisione di trasferirlo nella clinica veterinaria Due mari di Oristano, convenzionata con la Provincia per l’assistenza alla fauna selvatica. Non appena arrivato nell’ambulatorio, il fenicottero è stato preso in carico dai veterinari che si sono subito adoperati per prestargli le prime cure. Adesso lo rimetteranno in sesto e, non appena le condizioni lo permetteranno, potrà essere rimesso in libertà presumibilmente nella stessa oasi protetta di S’Ena Arrubia dove ieri è stato salvato. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA