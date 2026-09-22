S’Ena Arrubia,  due pescatori abusivi finiscono nei guai 

I primi movimenti sospetti vicino alla peschiera sono stati segnalati poco prima di mezzanotte. Qualche ora dopo è stato notato un furgone bianco da cui venivano scaricate reti da pesca e una canoa gonfiabile. È stata una notte movimentata quella fra lunedì e martedì nella laguna di S’Ena Arrubia, nell’area gestita dalla coop pescatori Sant’Andrea, dove due pescatori abusivi sono stati sorpresi dai carabinieri. Immediata la denuncia, sono in corso indagini per fare luce sull’episodio, non si escludono sviluppi nelle prossime ore.

Sono stati i responsabili della coop a chiedere l’intervento dei carabinieri che hanno poi trovato numerose reti da pesca, un piccolo natante gonfiabile, attrezzature, pesci e granchi. Al momento è ancora in corso la quantificazione completa del pescato e di tutto il materiale ritrovato. La cooperativa Sant’Andrea ha messo a disposizione degli investigatori tutta la documentazione utile ricostruire l’accaduto ed è pronta a tutelare la propria attività e l’area che ha in gestione. «La tutela della laguna significa tutelare non soltanto il lavoro quotidiano dei pescatori, ma anche una risorsa ambientale che appartiene all’intero territorio» commentano dalla coop, guidata dal presidente Alberto Porcu. «La laguna di S’Ena Arrubia rappresenta un ambiente delicato, nel quale la cooperativa opera da oltre settant’anni mantenendo una pesca legata ai ritmi naturali e alla salvaguardia delle sue risorse». ( v. p. )

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