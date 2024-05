S’Ena Arrubia boccheggia, moria di pesci 

Inviata

Arborea. Il colore scuro dell’acqua è stato il primo campanello d’allarme. Poi quell’inconfondibile tanfo che da queste parti i pescatori conoscono fin troppo bene. E quando i primi pesci sono venuti a galla è stato chiarissimo: una nuova moria nello stagno di S’Ena Arrubia, piccolo paradiso ambientale incastonato fra Cirras e Arborea. «Siamo in emergenza» ripete Alberto Porcu, presidente della cooperativa pescatori Sant’Andrea, mentre dal fondale continuano ad affiorare muggini e spigole. Ancora non sono chiare le cause, lo scarso livello di ossigeno nell’acqua potrebbe essere dovuto alla presenza di un’alga o alla bassa profondità dello stagno.

L’allarme

Venerdì scorso ci sono state le prime avvisaglie. «In superficie c’era qualche pesce morto – spiega – sentivamo uno strano odore, così abbiamo dato subito l’allarme». Immediato l’intervento degli esperti dell’Arpas e della Asl, l’esito degli accertamenti non faceva ben sperare: il livello di ossigeno nell’acqua era pari a zero. Il giorno dopo la situazione sembrava stabile, si è persino riusciti a pescare ma fra domenica sera e ieri mattina la situazione è precipitata. «Qui era un tappeto di pesci morti, un disastro - va avanti il presidente – stimiamo una perdita di circa 100 quintali di prodotto». Muggini, spigole si sono accumulati lungo le rive dello stagno per poi riempire anche i lavorieri e le griglie. Nella tarda mattinata i soci della coop hanno aperto le paratie per cercare di far arrivare acqua e quindi ossigenare tutta l’area del compendio.

Gli accertamenti

Ci si interroga sulle cause, ieri mattina a S’Ena Arrubia sono arrivati anche i tecnici dell’Istituto zooprofilattico e quelli del Centro marino che hanno prelevato alcuni campioni di un’alga. C’è stato il sopralluogo inoltre degli uomini del corpo forestale della stazione di Marrubiu, guidati dal comandante Antonello Cadoni. «Siamo in attesa dei risultati – aggiunge Alberto Porcu – non è escluso che la causa possa essere proprio qualche alga insidiosa». I più anziani, a iniziare dal vicepresidente Renato Pes, ricordano che non è la prima volta. «Anche in passato ci sono stati danni simili».

Il problema potrebbe essere dovuto anche alla mancata manutenzione dei canali oppure alla profondità dello stagno, dove con le piogge confluiscono anche tantissimi detriti che si accumulano sul fondo. «È necessario un importante intervento di dragaggio – spiega la sindaca di Arborea Manuela Pintus – Un progetto per risolvere il problema batimetrico era stato studiato insieme all’Unione dei Comuni ma l’iter è piuttosto lungo». In attesa di sviluppi, si chiederà la collaborazione del Consorzio di Bonifica per effettuare alcuni interventi di manutenzione nel canale più vicino. «Ci auguriamo che la situazione migliori – conclude il presidente – maggio è il mese in cui noi iniziamo a lavorare e invece questa calamità ci mette in ginocchio. Diciotto famiglie vivono di questa attività, si tratta di un danno economico enorme».

