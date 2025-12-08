Sempre Zingara! Iva Zanicchi strega Cagliari 

Non mancano i giovani al concerto di Iva Zanicchi a Cagliari per Fiera Natale. Ieri sera alle 17.40, al Centro congressi della Fiera, dopo che il pubblico era stato scaldato da tre cantanti locali – Max, Manuel ed Eleonora Garau che hanno interpretato brani di Fabian, Mina e Vanoni – L’Aquila di Ligonchio appare sul palco vestita di blu, accolta dall’ovazione dei 1200 spettatori accorsi per l’evento gratuito organizzato da Isolarte.

La dedica al marito

Accompagnata alla chitarra da Daniele Ronda e alle tastiere e alla fisarmonica dal maestro Sandro Allario, ha aperto la serata con “Testarda io”, non senza concedere un affettuoso ricordo al marito recentemente scomparso. «Prima che venisse a mancare, già lo sapeva che era malato, mi ha detto: quando non ci sarò più, avvolgimi in un lenzuolo, caricami in nave e buttami nel mio mare. “Ma sei scemo?” Gli ho detto, così finisce che manco pure io…». In sala si ride e si riflette, perché la morte, dice Zanicchi, è un fatto naturale e allora da fatto naturale dobbiamo trattarlo. Come aveva annunciato in un intervista al nostro giornale, il secondo brano è il successo a cui è più legata, “Come ti vorrei” del 1964. La sera prosegue con un omaggio a Carosone e alla canzone napoletana. Sulle note di “Chella llà” e di “‘O sarracino” il pubblico canta e tiene il ritmo con le mani.

Le barzellette

Spazio, poi, alle barzellette più o meno piccanti, come aveva promesso, ma è il pubblico a far capire a Iva Zanicchi che qui in Sardegna è a casa: «Iva, canta Zingara!» grida qualcuno dalla platea e lei risponde «hai fretta di andare via?» e risponde con “Fiume amaro”. A metà concerto un uomo attraversa spedito la platea e le porge qualcosa. È un fazzoletto per asciugarsi il sudore: Iva è così, è entrata nelle case, ha tenuto compagnia al suo pubblico non solo con le canzoni. E allora non puoi non trattarla come una di famiglia. Lei sorride, ringrazia, si terge la fronte e ricomincia a cantare, a giocare con il pubblico, «ma cara, ma quello è tuo marito? Hai visto che furbo, eh? Ma che bella moglie hai». Quando finalmente arriva a “Zingara” la sala esplode in un lungo applauso. Cantano tutti, anche i più giovani. Al termine, un’ovazione la richiama sul palco per gli ultimi due brani, uno affidato a Ronda, “Lascia che io sia”, portato al successo da Nek nel 2005 e “Dolce far niente”, tormentone dell’estate scorsa. «Voi lo sapete che io sono emiliana» chiude salutando il pubblico che si è radunato sotto il palco, «amo il Bologna ma la mia squadra del cuore è il Cagliari... forza Cagliari!».

