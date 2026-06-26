«Sempre viva l’emozione dello sbarco in A1» 

Per qualche anno un piccolo paese di poco più di 13 mila abitanti riuscì a diventare il centro della pallavolo dell’Isola. Sant'Antioco visse una stagione irripetibile grazie all'Olimpia, la squadra azzurra che trasformò il Palazzetto dello sport in un autentico fortino, un tempio della pallavolo dove vincere era un'impresa per chiunque. Le emozioni dello sbarco in serie A1 si rivivranno questa sera, alle 18.30, al Pala Giacomo Cabras, dove è in programma la “Reùnion” dei protagonisti di quella straordinaria avventura.

Il ricordo

Ex giocatori, dirigenti e tifosi torneranno a ritrovarsi per celebrare una pagina che ha segnato la storia dello sport sulcitano e che andò avanti dal 1991 al 1994 con la promozione in serie A1. «Giocavo nell'Arezzo – dice Luca Fabbri, ex giocatore – e ricordo che Sant'Antioco ci faceva paura. Ti sentivi il pubblico a stretto contatto, urlavano e suonavano i tamburi per tutta la partita». Il ricordo è ancora vivissimo: «Indimenticabile – dice lo storico capitano Giuseppe Lai - non vedo l'ora di riabbracciarli tutti». Tra gli ospiti più attesi c'è Raffael Pascual, lo schiacciatore spagnolo che sull'isola trovò il trampolino di lancio per una carriera straordinaria. «Emozionato - ha detto - anche nel ricordare la serie di combinazioni positive che portò l'allenatore Radames Lattari a poter disporre di una squadra eccezionale, una squadra che trovammo poi dentro noi stessi, uniti, un gran bel gruppo che non ho mai dimenticato». Anche i fratelli De Palma, appena rivista la laguna, hanno voluto scattare una foto, quasi a fermare il tempo e riportare alla memoria quegli anni irripetibili.

Il paese

Tra i ricordi più vivi, quello del sindaco Ignazio Locci, allora giovanissimo tifoso. «Ero un ragazzino - dice - e frequentavo la tifoseria dei Commandos Lions. Per la finale col Ferrara, dalla quale noi salimmo in serie A, fui incaricato di recuperare il cartone che serviva per fare una bara dove scrivemmo Ferrara con le varie decorazioni. Era davvero tifo organizzato che, attraverso cori e coreografie, coinvolgeva tutto il pubblico». Poi c'era il custode Gianni Steri, che era il nostro tifoso numero uno». L'emozione riaffiora anche nelle parole di Nino Locci, il presidente che guidò la società nelle sue storiche promozioni: «Ricordo la felicità quando si raggiungevano i risultati e le promozioni - racconta - e l'incognita di riuscire, attraverso le poche risorse che avevamo, ad affrontare trasferte nazionali importanti. Ma ci siamo sempre riusciti. L'ambiente è sempre stato quello di una famiglia, una grande famiglia». I Commandos Lions, anima del palazzetto e autentico valore aggiunto di quella squadra ricordano anche i loro meriti. «Non esagero nel dire che il 50 per cento del successo ottenuto era merito nostro - dice Tore Uccheddu, capo della tifoseria - a Sant'Antioco non vinceva nessuno. Andavano via tramortiti dal nostro instancabile cantare e gridare inneggiando l'Olimpia. Qualcuno è venuto anche a salutarci e a ringraziarci, perché eravamo educati e non abbiamo mai offeso nessuno. Qualche avversario ci disse addirittura di provare invidia, perché in casa loro non avevano una tifoseria come la nostra».

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