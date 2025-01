Sempre più ragazzi vittime dei cyberbulli 

Aumenta il cyberbullismo, cioè l’attività dei bulli che colpiscono i loro bersagli sempre giovanissimi attraverso i social network su Internet, ed è tutt’altro che una buona notizia: in passato diversi adolescenti sono arrivati a togliersi la vita dopo essere stati presi di mira. Nel 2024 la Polizia postale sarda ha ricevuto quasi un terzo di denunce in più rispetto all’anno precedente, stabilendo che la fascia d’età più colpita da questo gravissimo fenomeno è quella tra i 14 e i 17 anni, quando i ragazzi che si stanno formando la propria personalità sono particolarmente deboli.

Cifre preoccupanti

Sono i dati relativi all’anno appena concluso pubblicati dal Centro operativo per la Sicurezza cibernetica della Sardegna della Polizia postale, impegnata non soltanto nella repressione ma anche nella prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo, anche con numerose lezioni nelle scuole dell’Isola. Il quadro delle statistiche indica purtroppo che persistono i casi di cui la Polpost deve occuparsi a tutela dei minori. Di pari passo, però, si è visto un incremento anche delle attività di contrasto, che hanno portato più arresti e un maggior numero di perquisizioni. In particolare, la Polizia postale sarda ha trattato, nel 2024, 39 diversi casi di reati contro i minorenni, che hanno portato a compiere 33 perquisizioni, nove arresti e a denunciare alla Procura 32 persone. Per la quasi totalità, e anche questo è un dato piuttosto preoccupante, riguardano la detenzione, lo scambio e la produzione di materiale pornografico in cui sono protagonisti bambini e ragazzini, oltre che l’adescamento online di minorenni. Per questo, gli investigatori della Polpost hanno tenuto sotto controllo oltre 1.300 siti web sospettati di offrire materiale video pedopornografico. Le cosiddette sex extortion , cioè i ricatti basati su foto e video sessualmente espliciti, rimangono stabili sui valori del 2023.

Stalking e molestie

Ecco un’altra voce sulla quale la Polizia postale sarda si è dovuta concentrare particolarmente. Nell’Isola ci sono stati 204 reati contro la persona con una diminuzione di revenge porn sex extortion . Stabili i casi di diffamazione e minacce online, per i quali la Polpost sarda ha denunciato in stato di libertà 93 persone (aumento del 31% rispetto al 2023) e ha svolto 22 perquisizioni informatiche: il doppio rispetto all’anno prima. Grande aumento anche dei casi di “codice rosso”.

Infrastrutture e finanza

In Sardegna il Centro operativo per la sicurezza cibernetica si è occupato di 175 attacchi informatici con minore incidenza dei ransomware soprattutto nei confronti di aziende private e piccole e medie imprese. Si diffondono i crimini finanziari online per il falso trading, per milioni di euro: soprattutto attraverso il phishing in danno di persone fisiche. Incremento delle truffe immobiliari.

La prevenzione

Il Centro operativo per la sicurezza cibernetica, l’anno scorso ha incontrato oltre diecimila studenti, 1.237 docenti e 442 genitori per metterli in guardia sui pericoli di Internet.

RIPRODUZIONE RISERVATA