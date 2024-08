Sempre più ragazzi seguiti dai servizi sociali 

Circa duecento adolescenti sotto tutela del Comune e sempre più risorse investite per supportare famiglie in difficoltà. Un boom di richieste d’aiuto a cui l’assessorato alle Politiche sociali di Selargius deve far fronte, comprese le spese per i minori ospitati in comunità protette. «Situazioni di disagio in aumento», ammette l’assessore Sandro Porqueddu che lancia un appello ai genitori selargini disposti ad accogliere quei bambini che vivono in strutture protette, una decina: «l’obiettivo è farli crescere circondati dall’affetto di una vera famiglia».

Più risorse

Una situazione allarmante emersa di recente in Consiglio comunale, in occasione del via libera a una variazione di bilancio dove in elenco - fra le altre cose - c’era l’incremento delle risorse per i minori supportati dall’assessorato di piazza Cellarium. «La fotografia del disagio sociale che purtroppo riguarda non solo la nostra città», sottolinea l’esponente della Giunta comunale. «Le famiglie sono sempre più in difficoltà, anche economiche, e questo si ripercuote sui figli». Nel report dei Servizi sociali si parla di duecento bambini in carico al servizio tutela, una decina si trovano in struttura. «In alcuni casi vengono ospitati in comunità con uno dei genitori», spiega l’assessore. Inserimenti aumentati rispetto a cinque anni fa. «Per questo», dice Porqueddu, «stiamo puntando sugli affidi comunali, una soluzione per i bambini che si trovano temporaneamente privi di sostegno familiare e che siamo costretti a inserire in comunità». Sperimentazione che ha dato già qualche risultato. «Negli ultimi due mesi abbiamo registrato tre progetti di affido residenziale andati a buon fine». Tutti minori che - almeno momentaneamente - hanno trovato una famiglia, con la speranza che l’affido possa un domani trasformarsi in adozione definitiva.

Educazione

Situazioni di disagio che si sommano ai numeri del servizio educativo ospitato da alcuni mesi nel centro riabilitativo integrato di San Lussorio. In questo caso i nuclei familiari in carico sono 27. «E altre quindici famiglie sono seguite dallo Spazio neutro, altrettante quelle supportate nei primi mesi di attivazione del servizio dall’équipe di professionisti», spiega l’assessore.

Fulcro dello spazio neutro una struttura presa in affitto in centro: una casa speciale con tanto di cucina, cortile e spazi dedicati al gioco e al relax, per ricreare quell’ambiente di vita familiare che per un motivo o per un altro è venuto a mancare. «Dietro ogni servizio c’è un lavoro enorme che assistenti sociali e dipendenti dell’assessorato svolgono quotidianamente». E da settembre - annuncia l’assessore alle Politiche sociali - «verranno avviate le attività di supporto all’apertura di un centro anti violenza. Stiamo già predisponendo un corso di formazione per gli operatori».

