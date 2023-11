Sempre più pazienti costretti a viaggiare 

«Parte dei finanziamenti che ci sono arrivati dalla Regione la utilizzeremo per comperare un veicolo, perché i viaggi effettuati per i più bisognosi verso i presidi ospedalieri del cagliaritano aumentano di giorno in giorno»: così il presidente dell’Auser Iglesias, Franco Locci, evidenzia come il sistema sanitario territoriale sia sempre più povero di servizi e costringa l’utenza a migrare. In questo quadro, all’associazione che fornisce l’accompagnamento non resta che provare a potenziare il servizio: «Un compito tutt’altro che semplice», commenta Locci. «I nostri volontari, fra autisti, accompagnatori e centralinisti, sono trenta un numero importante ma sottodimensionato rispetto alle richieste d’aiuto che raccogliamo giornalmente. Inoltre c’è il problema dell’età degli autisti stessi: perché l’80 percento supera i 70 anni».

Ricambio generazionale

Rita Pinna è la coordinatrice del soccorso sociale dell’Auser ma all’occorrenza funge anche da accompagnatrice e autista: «Sono numerosissime – conferma – le richieste di trasporto presso i centri ospedalieri. Persone sole, che non possono permettersi un taxi o un viaggio in treno. Noi cerchiamo di fare il possibile ma dobbiamo fare i conti con i pochi mezzi a disposizione e soprattutto con i pochi autisti volontari disponibili. La maggior parte di quelli presenti cominciano a essere avanti con l’età e senza un ricambio generazionale il servizio non solo non potrà essere potenziato come sarebbe invece opportuno, ma addirittura rischia di ridursi». Una dinamica, quest’ultima, che aggraverebbe la condizione in cui versano decine e decine di persone bisognose, sempre più in balia di un’assistenza sanitaria incentrata sulle strutture ospedaliere del Cagliaritano. Attualmente i mezzi a disposizione che ogni giorno prestano servizio sono due, a breve però potrà aggiungersene un terzo: «Dalla Regione – riprende Locci – ci è arrivato un finanziamento di 50 mila euro che ci consentirà di comperare un’auto e portare avanti svariati progetti. Lancio un appello ai cittadini affinché possano avvicinarsi al mondo del volontariato e dare una boccata d’ossigeno in questo particolare e delicato momento di difficoltà sociale».

«Pochi mezzi»

Il denaro stanziato, oltre che per l’acquisto di una vettura, servirà per l’organizzazione d’iniziative (alcune già partite lo scorso lunedì) capaci di coinvolgere centinaia di tesserati: «L’aggregazione – spiega la vicepresidente, Rosella De Martin – è fondamentale. Abbiamo iniziato con il programma di arte-terapia e il corso di ballo; a breve partiranno corsi di alimentazione e stile di vita, canto corale, gite culturali, corsi di primo intervento per i volontari e d’informatizzazione. La speranza è che qualche nuova leva entri a far parte della nostra “famiglia”: riceviamo tante segnalazioni ma spesso non riusciamo a tendere la mano per via dei pochi mezzi a disposizione e dei pochi autisti».

