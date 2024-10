Sempre più Palomino nel Cagliari  

Leader, silenzioso ma non troppo se è vero che è stato fondamentale nel faccia a faccia della squadra durante il maxi ritiro ad Asseminello. L’esperienza pesa, oltre al carattere, alle qualità tecniche chiaramente e alla caratura del giocatore, che è stato addirittura il capitano dell’Atalanta in Champions League. E che a Cagliari vuole dimostrare di avere ancora diverse cartucce da sparare nonostante i 34 anni compiuti a gennaio. La prima vera chance in rossoblú per José Luis Palomino potrebbe arrivare domenica contro il Torino. Molto dipenderà anche dalle garanzie che darà Yerry Mina, reduce dal mini tour con la Colombia e atteso nell’Isola nella giornata di domani, a tre giorni dalla partita quindi. In ogni caso, c’è aria di staffetta tra i due difensori sudamericani.

Uomo spogliatoio

Così dolce nei rapporti con i compagni e nell’approccio con i tifosi che incontra per strada, così spietato in campo con gli avversari. Così schietto e già leader, appunto, all’interno dello spogliatoio rossoblù. Nella lunga intervista rilasciata nei giorni scorsi a L’Unione Sarda, il collega di reparto Gabriele Zappa, a proposito del maxi ritiro dopo tre sconfitte, ha voluto evidenziare il ruolo «fondamentale» di Palomino nella chiacchierata della svolta. «Il ritiro è servito più di quanto pensassi. In generale, io sono del parere che nei momenti difficili sia meglio ritrovare se stessi in famiglia. Però, devo dire, è servito veramente tanto», la premessa del monzese, che ha poi tenuto a precisare: «Una chiacchierata in particolare. Eravamo tutti seduti in cerchio nella sala stampa e ci siamo detti le cose in faccia, senza veli. Grazie a Palomino, che è stato fondamentale. Lo sono stati come sempre anche Pavo, Deio, Nic, certo. Però stavolta a Palomino do un merito in più». Che cosa si siano detti i giocatori e che cosa abbia detto in particolare l’ex centrale dell’Atalanta resta un mistero custodito gelosamente tra le mura dello spogliatoio e della stanzetta dove solitamente Davide Nicola svolge le conferenze stampa pre gara. La dice lunga, a prescindere, sul ruolo di Palomino all’interno del gruppo, e su quanto possa incidere positivamente nonostante sia a Cagliari da pochi mesi. E questo lo sa bene lo stesso allenatore, che lo ha voluto fortemente e aspetta solo l’occasione giusta per rilanciarlo in campo.

Il Toro nel mirino

Sinora Palomino ha giocato 23 minuti contro il Como all’esordio in rossoblù, i secondi 45 con il Lecce e ancora gli ultimi 17 di Parma, oltre a tutti i 90 con la Cremonese in Coppa Italia. L’ultima sua apparizione ufficiale, dunque, al Tardini dove ha rischiato di macchiare un impatto di alto profilo con l’ingenuità che ha causato il calcio di rigore (per fortuna del Cagliari indolore visto il gol a seguire di Piccoli). Sino a quell’episodio, infatti, era stato impeccabile, così pure nei minuti successivi (e decisivi). Domenica alla Domus, Palomino può riprendersi la scena in tutto e per tutto, al di là dal minutaggio. Lo attende, tra l’altro, il derby sudamericano con il paraguaiano granata Sanabria, con il quale si è spesso confrontato in passato, senza esclusione di colpi. La sfida nella sfida che può dare una svolta al campionato di entrambe le squadre.

