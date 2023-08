Sempre più in salita l’iter del collegato E la variazione slitta 

La Giunta ha approvato l’assestamento tecnico di bilancio. Lo step successivo è la variazione, cioè quella che Giuseppe Fasolino ha già ribattezzato come la vera manovra di fine legislatura. Dentro ci saranno i 171 milioni dell’avanzo di amministrazione e le maggiori entrate. Alla fine lo stanziamento finale potrebbe aggirarsi attorno al mezzo miliardo di euro. Peccato che questo fondamentale provvedimento dovrà attendere: il Consiglio regionale non riesce infatti a uscire dalle sabbie mobili del collegato. Dopo aver approvato buona parte degli articoli, l’Aula si è fermata sul pacchetto urbanistica, che entrambi gli schieramenti hanno scelto di rinviare alla quarta commissione. Il parlamentino è riconvocato il 23 agosto per le audizioni dei portatori di interesse sull’emendamento della Giunta che consente incrementi fino al 15% negli alberghi anche nella fascia dei 300 metri dal mare. Il problema è che rischiano il ritorno nelle commissioni competenti anche le norme per rendere attuativa la riforma degli enti locali e l’emendamento che prevede aiuti pari a 25 milioni di euro per le compagnie aeree, con l’obiettivo di aumentare il numero delle rotte e di destagionalizzare.

I nodi

A chiedere un approfondimento anche su questi temi è l’opposizione. «Trasporti ed Enti locali sono materie complesse, chiediamo che tornino in commissione per essere istruite», dice il segretario regionale del Pd Piero Comandini, «finora hanno prevalso confusione e fretta. Noi vogliamo che siano sentiti i portatori di interesse perché bisogna fare le cose in modo ordinato».

Insomma, lo stesso collegato per cui c’era l’urgenza di un via libera entro Ferragosto, rischia di essere portato a casa a settembre inoltrato. Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus nutre perplessità soprattutto sul correttivo sui trasporti che recepisce un disegno di legge dell’assessore Antonio Moro. Una norma che, spiega Agus, «potrebbe costituire per le compagnie un incentivo a fare con più risorse quello che già fanno». Inoltre, «il testo nulla ha a che vedere con la mobilità dei sardi, cioè non assicura la continuità territoriale che è solo il diritto dei cittadini a raggiungere il continente con orari e frequenze che garantiscano il ritorno in giornata».

Fattore tempo

Secondo la consigliera di Forza Italia Alessandra Zedda «è sicuramente corretto prestare attenzione alle norme sui trasporti e a quelle sugli enti locali, ma rimandando tutto in commissione si rischia di perdere di vista il fattore tempo, che in questo caso è determinante perché all’interno del collegato ci sono norme urgenti. Io avrei fatto una scelta differente».

L’opposizione, fa notare un altro esponente della maggioranza, ha cambiato approccio sul collegato: inizialmente chiedeva di isolare e approvare le norme più importanti come quelle su urbanistica ed enti locali, ora scopriamo che non vanno più bene nemmeno quelle.

Quel che è certo, a settembre le forze politiche saranno concentrate solo in parte sulle leggi ancora da licenziare. A quel punto, le elezioni regionali di febbraio 2024 saranno davvero dietro l’angolo. A fare la differenza, in maggioranza, saranno le trattative sul candidato alla presidenza della Regione. Se alla fine si confluirà sul presidente uscente Christian Solinas, probabilmente sarà più semplice seguire un percorso più lineare e ordinato nell’approvazione dei provvedimenti. (ro. mu.)

