Sempre più giovani armati e ubriachi 

Ubriachi o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, persone armate di coltelli, individui conosciuti dalle forze dell’ordine bloccati con il kit per lo scasso, giovani in cerca di discussioni banali pronte a sfociare in rissa. Soprattutto il fine settimana, con l’aumento del numero dei frequentatori della città e dei diversi luoghi della movida, i pericoli aumentano e il rischio che una situazione possa degenerare è altissimo. Anche questo weekend i carabinieri del comando provinciale hanno effettuato una serie di servizi nei quartieri del centro storico della città, spesso teatro di episodi di violenza o microcriminalità, e nelle periferie identificando quasi settanta persone e denunciandone sette per vari reati. Sanzioni anche per due locali alla Marina e Stampace.

I pericoli

Durante i controlli, anche con posti di blocco, sono entrati in azione i carabinieri della compagnia di Cagliari sotto il coordinamento del comando provinciale, con la collaborazione dei reparti speciali come l’unità cinofila, l’elicottero dell’Arma, i Nas e i Cacciatori di Sardegna. Sono state fermate e identificate 63 persone. E i militari hanno bloccato sul nascere situazioni potenzialmente pericolose. Come nel caso di un 29enne trovato con un coltello mentre camminava nella zona della Marina. In via Cadello i carabinieri, intervenuti dopo alcune segnalazioni, hanno intercettato un 28enne in via Cadello: il giovane, ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, aveva appena danneggiato cinque auto, colpendo gli specchietti retrovisori con dei calci. Un 49enne è stato invece denunciato perché aveva con sé il kit del perfetto scassinatore. Tra le verifiche effettuate, anche quelle sul rispetto dei provvedimenti cautelari ai domiciliari o di altro tipo: una 60enne non è stata trovata in casa di notte nonostante avesse l’obbligo di non uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne.

Ubriachi alla guida

Diversi i conducenti fermati e identificati nei posti di blocco allestiti in più punti della città. In un caso un 23enne cagliaritano è stato denunciato perché guidava una moto senza aver mai conseguito la patente: era già stato fermato per lo stesso motivo alcuni mesi fa. Altri due giovani sono stati denunciati perché erano alla guida di una vettura ubriachi.

I locali

Il servizio predisposto dal comando provinciale dei carabinieri ha riguardato anche i locali. Il titolare di un market alla Marina è stato sanzionato perché non aveva aggiornato il manuale di autocontrollo dei prodotti alimentari. Il pub Foghorn’s del Corso invece è stato chiuso – da sabato sera – per delle carenze riscontrate: un blocco dell’attività di pochi giorni, il tempo necessario per sistemare le criticità evidenziate dai carabinieri. «Riapriremo presto», ha sottolineato il titolare Massimo Melis sui canali social del locale. «Sono state trovate delle mancanze strutturali che risolveremo rapidamente. Certo vedere anche i cani antidroga, che ovviamente non hanno trovato niente, nel pub non è stato piacevole».

RIPRODUZIONE RISERVATA