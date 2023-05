«Sempre più fondi destinati allo sport» 

La partita si è giocata a Tempio, sui risultati del Piano triennale dello sport e sulle proposte per mettere in pratica questa programmazione. L’ottava Conferenza regionale dello sport è stata coordinata da Bruno Perra, presidente del Coni sardo, e da Andrea Biancareddu, assessore regionale. «Con le Federazioni», ha detto quest’ultimo, «il rapporto di collaborazione fantastico ci ha permesso di superare i periodi di difficoltà. Quando sono arrivato il bilancio totale dello sport, seppur ragguardevole, era di 14 milioni di euro e quest'anno siamo a oltre 37 milioni: la Regione ha avuto un'attenzione speciale, credo sia la prima regione in Italia che ha una legge così ben fatta e che spende tanto per lo sport». Biancareddu sottolinea l’attenzione della Regione verso un’attività che ha duecentomila tesserati.

Il titolo della Conferenza era “Lo sport sardo senza confini” . Hanno partecipato i rappresentanti di sport, politica, economico e cultura, gli Enti locali, il Coni, il Cip, l’Università, la scuola, le Federazioni sportive e gli Enti di promozione. E tanti sportivi. La dotazione finanziaria complessiva per il 2023 è maggiore delle precedenti, oltre 37 milioni di euro, con un incremento dei fondi per gli impianti.

Nel 2020 e 2021 due norme regionali eccezionali nella crisi pandemica: i Centri sporti natatori (una trentina) hanno ricevuto oltre un milione di euro nel 2020 e altrettanto nel 2021, per le spese nei mesi di chiusura. Il secondo era a favore delle palestre e scuole di danza della Regione: un milione e mezzo per le 449 palestre e scuole di danza, chiuse.

A tutte le Federazioni sono stati destinati 4 milioni e mezzo, proporzionalmente al numero dei tesserati, per tutte le discipline. Nel 2019 erano stati 3 milioni e 300 mila euro per la partecipazione ai campionati regionali delle quattro Federazioni con almeno cinquemila atleti, cioè le quattro più grandi. Dal 2020, lo stanziamento è strutturale per il sostegno di tutte le società, anche le più piccole. Lo stanziamento è passato da 5 milioni e mezzo nel 2020, anno della pandemia, a 4 milioni e mezzo nel 2021, a 5 milioni nel 2022.

Nel corso dei lavori, molto apprezzati gli interventi di Angelo Binaghi, presidente della Federazione nazionale tennis, del presidente del Coni regionale, Bruno Perra, del rettore dell’Università di Sassari, Gavino Mariotti, e del Commissario del Cip Sardegna, Simone Carrucciu.