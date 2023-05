«Sempre più difficile assumere» 

Parla chiaro il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ai quattromila studenti chiamati da Confindustria al primo evento di orientamento organizzato in uno stadio: «Molti di voi rischiano di non trovare lavoro. Questo modello di scuola- purtroppo non è in grado di offrire quella formazione che il mondo delle imprese richiede e questo purtroppo danneggia i nostri ragazzi». È un divario che si allarga: un «mismatch drammatico», sottolinea Giovanni Brugnoli, il vicepresidente di Confindustria per il capitale umano che negli ultimi anni ha sviluppato il progetto di orientamento dell'associazione degli industriali. I dati - di Excelsior-Unioncamere - indicano che rispetto al periodo pre-covid sono raddoppiate, passate dal 25 al 46%, le imprese in difficoltà nel trovare persone da assumere che abbiano le competenze di cui hanno bisogno.

Danni per le imprese

Il danno per le imprese è altissimo: la perdita di valore aggiunto è stata stimata pari a 38 miliardi l'anno. «Nei prossimi 5 anni serviranno 3,8 milioni di nuovi occupati. 2,7 per sostituire chi va in pensione ma c'è anche la previsione di una fase di espansione. Ce le avremo queste risorse?» si domanda, illustrando i dati, il vicesegretario generale di Unioncamere Claudio Gagliardi.

I timori del ministro

«Il dato è impressionante. Se noi abbiamo a cuore veramente il futuro dei nostri ragazzi non possiamo accettare che 1.200.000 posti di lavoro in Italia non vengano coperti, perché il sistema scolastico attuale non è in grado di fornire le qualifiche richieste dal mercato del lavoro», dice ancora Valditara, che accetta «la sfida di riformare la scuola», di «aprire la scuola al mondo delle imprese».