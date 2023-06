Sempre nel Largo oggi dice addio anche Signoriello  

Per un caso, per una incredibile coincidenza del destino, oggi sarà l’ultimo giorno anche di un altro storico negozio di Cagliari: con il Caffè Svizzero, domani chiude anche Signoriello (proprio accanto allo Svizzero) dopo 135 anni di vita. Sono ben poche le abitazioni di cagliaritani in cui non è mai entrato un oggetto acquistato in questo negozio, ora guidato da Adelina Signoriello, 77 anni, di cui Antonio (fondatore col fratello Giuseppe) era il nonno. Resteranno senza “casa” i tantissimi cagliaritani che lì finora si sono serviti e che potranno continuare a farlo solo fino a stasera.

Annunciata la chiusura, con svendita a metà prezzo, già a maggio, da domani un altro pezzo di storia cagliaritana scomparirà. Signoriello è l’ennesimo negozio storico che Cagliari perde: ormai spariscono uno dietro l’altro. Avevano già detto basta insegne prestigiosissime come Costamarras, Cariello, Castangia e Guarino per l’abbigliamento. Da Demontis calzature in via Garibaldi ora si preparano pizzette, la gioielleria in via Dante è rimasta ma non è più di Floris e Coroneo, in via Roma non c’è più la Casa del Disco. Da domani, Signoriello. E la lista si allunga. ( ma. mad. )

