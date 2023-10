Sempre meno medici in Sardegna: l’assistenza rischia il cortocircuito 

In Sardegna ci sono 2,53 medici ogni mille abitanti – secondo posto della classifica italiana (al primo la Toscana, la media nazionale è di 2,11) – ma non bastano, e ancora meno saranno sufficienti in futuro per dare un’adeguata assistenza alla popolazione sempre più vecchia. Secondo i dati del ministero della Salute, nell’Isola nei prossimi sette anni usciranno dal sistema 719 medici di base e ne entreranno appena 70. E migliaia sono gli specialisti che già vedono la pensione all’orizzonte, dato che negli ospedali l’età si aggira sui sessanta. Mentre in questo quadro aumenta anche il tasso di abbandono causa “dimissioni” e “emigrazione all’estero”. Il problema riguarda tutta Europa: si stima che all’appello manchino 1,6 milioni di operatori, un deficit che è il risultato della pandemia, delle discrepanze tra domanda e offerta di personale e dell’assenza di pianificazione che si trascina da tempo.

«Investire nei lavoratori»

«Bisogna migliorare le condizioni di lavoro, offrire un’adeguata remunerazione, dare premialità a chi fa ambulatorio, aumentare l’attenzione sulle aree interne, insomma, investire nella forza lavoro esistente. E c’è anche una carenza di strutture dedicate, che sono state destinate ad altro», avverte Emilio Montaldo, presidente dell’Ordine della provincia di Cagliari.

Via dal pubblico

Nella relazione della Corte dei Conti alla Nadef (nota di aggiornamento al Def) diffusa ieri, è specificato che «tra i nodi principali c'è innanzitutto quello legato al personale sanitario. Solo di recente è stato sottoscritto il contratto relativo al triennio 2019-21 cui erano legati anche alcuni dei corrispettivi previsti a fronte dell’impegno profuso dal personale delle strutture sanitarie durante la pandemia. Restano da affrontare, nonostante le misure assunte con il d.l. 34/2023, i problemi sulle difficoltà di reperimento di personale sanitario soprattutto per il settore dell’emergenza e urgenza, mentre continuano ad aumentare i casi di fuga dal pubblico ma anche di ricerca di opportunità di lavoro all’estero».

Senza andare troppo lontano, in Sardegna ci sono casi in cui medici di medicina generale hanno aperto il loro studio nuovo di zecca, hanno iniziato l’attività e subito dopo hanno deciso di mollare: troppo stress, troppe spese, troppa burocrazia.

Sistema in crisi

«Il perdurare delle criticità acuite dalla pandemia rende più stringente la necessità di rafforzare la medicina del territorio, mentre la Regione non risponde all’appello. Oggi sono decine di migliaia i sardi che non hanno il medico di famiglia o una Guardia medica a cui rivolgersi (vediamo quello che sta succedendo ad Oristano). Questo, di conseguenza, metterà in crisi il sistema dell'emergenza-urgenza, oberando il 118 e i Pronto soccorso, già allo stremo, con ripercussioni inevitabili anche sugli ospedali, ma soprattutto sulla sicurezza e il benessere di tutti i cittadini», sottolinea Luciano Congiu, presidente dello Smi (un piccolo sindacato – ha poche decine di iscritti – che sta facendo molto rumore e ha proclamato uno sciopero per fine ottobre.

«Il taglio drastico delle Guardie mediche in tutta la Sardegna, annunciato dalla Regione, non garantirà più nelle ore notturne l’assistenza medica di prossimità. Questo perché l'assessore intende ridurre l'orario di apertura. Le conseguenze di tale scelta saranno essenzialmente due: la prima sarà che i cittadini di notte faranno sempre più ricorso al 118 e al Pronto soccorso; la seconda, che i medici di famiglia e di Guardia verranno sempre più incentivati a dare le dimissioni per l’ennesimo peggioramento delle condizioni lavorative».

Il tavolo

Interviene Umberto Nevisco, leader del sindacato più numeroso, la Fimmg: «Lo sciopero dello Smi non deve preoccupare, si tratta veramente di pochissimi medici. Comunque il tema della modifica degli orari della Guardie mediche è uno dei punti principali della trattative in corso con l’assessorato per il nuovo accordo integrativo». Oggi è previsto un incontro, «stiamo cercando di trovare soluzioni», spiega Nevisco. «L’obiettivo strategico, imposto dall’Europa, è assistere in cure domiciliari, entro il 2025, il 10% degli assistiti over 65, significa in Sardegna circa 40mila persone. Poi, nello stesso accodo, bisogna riuscire a creare condizioni organizzative adeguate per tutti i medici, partendo dal personale di studio e dalla tecnologia informatica».

