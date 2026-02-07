«Sempre meno giovani tra i cacciatori» 

Con 74 cinghiali abbattuti nella stagione di caccia grossa appena conclusa, è la compagnia di Alessandro Uccheddu ad aggiudicarsi la competizione per il maggior numero di prede catturate nel territorio di Domusnovas. Nata 18 anni fa, per la sua compagnia, la più numerosa del paese (62 fucili) anche grazie alla fusione con l’autogestita Sa Tanca, è la quinta vittoria in una gara virtuale che pone unicamente in palio il traguardo oltre al diritto di sfottere gli avversari.

I costi in aumento

«L’ultima vittoria è stata tre anni fa», commenta il più giovane capocaccia del paese, 51 anni. «Stavolta è andata bene anche se, affinché sia una gara vera e propria, tutte le compagnie dovrebbero cacciare per lo stesso numero di giornate e di ore, con lo stesso numero di cacciatori e di cani. Non è così, ma in ogni caso ci godiamo la vittoria». Una professione d’umiltà alla quale Uccheddu aggiunge le sue considerazioni su una stagione nella quale anche tutti i colleghi rilevano gli stessi problemi: «I cervi sono dovunque, consumano il cibo e spingono i cinghiali in zone lontane, con i cani al seguito che spesso si smarriscono. I costi in continuo aumento e il mancato ricambio generazionale stanno poi riducendo il numero delle compagnie e dei cacciatori: 15 anni fa c’erano venti compagnie con in media 30 cacciatori ciascuna, ora siamo dieci in tutto e con numeri ridotti. Presto saremo solo 4 o 5 gruppi».

Le difficoltà

Al secondo posto nella classifica c’è la compagnia di Ennio Cadeddu dell’autogestita Siuru, con 60 prede abbattute, al terzo quella di Piero Lusci (52), quarte a pari merito quelle di Dario Lai e di Massimo D’Angelo (43) e così via. Anche D’Angelo se la prende con i cervi: «Creano caos e riducono i cinghiali in zona, spesso non riusciamo nemmeno a sentire i latrati dei cani durante le battute».

Il mercato

Uno dei decani tra i capicaccia è Piero Lusci: «Stagione nella media, ma sono troppi i cinghiali e anche i mufloni. Inoltre il calendario andrebbe rivisto, il giovedì la gente lavora. Uccheddu dice che ha imparato tutto da me? Esagera, è bravo, ci mette del suo». Sergio Steri (30 prede abbattute da una compagnia con 20 iscritti) rileva gli stessi problemi: «Troppi cervi e anche gruppi di 15 mufloni per volta nella nostra zona di Reigraxius: i cinghiali non trovano cibo e si allontanano con i cani al seguito anche fino a Villacidro. E meno male che esistono i radiocollari». Battute solo a novembre e gennaio (sono valse circa 30 prede) e mai al giovedì per la compagnia di Antonello Pau, 45 anni nel ruolo di capocaccia: «Noi non facciamo testo, quattro mesi di caccia grossa sono troppi e detesto sia le “fusioni”, sia il “mercato” tra le compagnie. La verità è che non c’è più la passione di una volta».

RIPRODUZIONE RISERVATA