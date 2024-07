«Sempre meno agenti: sicurezza a rischio» 

Prevenzione, più sicurezza, controlli sul territorio. Concetti ribaditi più volte dai vertici delle forze dell’ordine ma che si scontrano con la dura realtà dei numeri: «Cagliari e la sua Provincia», è la denuncia del sindacato provinciale di Polizia Silp Cgil, «negli ultimi anni, in seguito ai molti pensionamenti, ha visto decrescere enormemente il numero del personale di tutte le forze di Polizia, senza che ci sia stato un congruo ricambio generazionale. Questo ha avuto conseguenze negative sul controllo del territorio e sulle attività di prevenzione dei reati, improntando una risposta solo sull’aspetto repressivo». Per denunciare l’eccessiva carenza di personale, il sindacato della Silp Cgil della Polizia di Stato, insieme al Siam dell’Aeronautica militare e al Silf della Guardia di Finanza, il 31 luglio, verso le 10, scenderanno in piazza, davanti alla Prefettura di Cagliari.

La protesta

Una mobilitazione nazionale per chiedere non solo «un piano di assunzioni straordinarie per aumentare gli organici del personale impegnato nei tanti servizi che le forze di Polizia e militari svolgono per la sicurezza dei cittadini», ma anche per «garantire risorse economiche per un contratto dignitoso» e per «una migliore condizioni di lavoro anche per arginare il drammatico fenomeno dei suicidi». In città, come evidenzia il segretario Gianluca De Simoni, «il personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri e dalla Guardia di Finanza non riesce a presidiare adeguatamente le zone di competenza. Gli uffici delle volanti, dei commissariati e del nucleo radiomobile dei carabinieri hanno difficoltà nello svolgere il loro compito a causa della mancanza di personale e mezzi».

I numeri

La situazione nel territorio provinciale negli ultimi anni ha registrato una perdita di personale negli organici delle forze dell’ordine tra il 10 e il 15 per cento. A oggi, come sottolinea il segretario provinciale del sindacato Silp Cgil, la Polizia di Stato ha circa 800 agenti (contando i poliziotti in servizio in Questura, nei commissariati e negli uffici delle specialità come Frontiera, Stradale, Reparto Mobile, Scientifica), la Guardia di Finanza sui 300 e i Carabinieri un migliaio.

Servizi estivi

De Simoni prosegue: «Il piano per il rinforzo estivo è semplicemente uno spostamento di personale». Non solo: «Alcuni giorni fa si è tenuto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica ma di fatto non ha dato effettive risposte sul piano operativo». Il problema sono state le chiusure, negli anni, di diversi uffici: «Questo crea un senso di insicurezza nella popolazione e ci sono enormi difficoltà ad assicurare un intervento per una lite familiare o un furto. Una situazione insopportabile che mette a rischio la salute stessa del personale, e continuando di questo passo molte attività delle forze dell’ordine potrebbero subire inevitabilmente dei contraccolpi». E l’ultima beffa, come evidenziato dal segretario generale Pietro Colapietro, è arrivata con il rinnovo del contratto: «Alla fine si tratta di 13 euro lordi. Una miseria se si pensa che il contratto era scaduto da tre anni e la capacità d’acquisto degli stipendi da lavoro dipendente si è ridotta del 17 per cento».

