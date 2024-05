«Sempre meno agenti: più difficile garantire la sicurezza dei cittadini»  

«La sicurezza dei cittadini è a rischio». L’allarme è del sindacato di Polizia del Silp Cgil: la carenza di agenti nella questura cagliaritana, così come in quelle del resto d’Italia, è oramai un’emergenza senza fine.

«Anche da noi», sottolinea il segretario Gianluca De Simoni, «i poliziotti sono sempre di meno. Il nostro territorio soffre da tempo di carenze organiche importanti che non riguardano solo la questura, ma interessano le specialità e tutti quei presidi di sicurezza che garantiscono ogni giorno il controllo del territorio e la prevenzione dei reati».

Secondo il sindacato «alla data del 31 dicembre 2023 le carenze organiche complessive della Polizia di Stato ammontavano a 10.271 unità, pari al 9 per cento della dotazione organica prevista dalla legge. Una situazione che nella nostra città vede percentuali di carenza di organico in crescita nel 2024 per la mancanza di assegnazioni di nuovi agenti e tanti pensionati. Con i prossimi trasferimenti previsti entro l’estate da noi arriveranno soltanto 19 poliziotti appartenenti ai ruoli agenti e assistenti a fronte di circa 40 che andranno in pensione quest’anno». (m. v.)

