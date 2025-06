«Sempre meno agenti, la sicurezza in città è a rischio»  

Una situazione definita «drammatica», con solo due pattuglie delle volanti nelle strade della città e una, quando va bene, a Quartu. La denuncia arriva dal segretario provinciale del Siulp della Polizia, Massimo Vargiu: «Una situazione nota e segnalata più volte formalmente ma che ora ha raggiunto livelli tali da rendere impossibile garantire persino i servizi minimi essenziali».

Gli appelli

La segreteria territoriale del Siulp dunque segnala nuovamente la criticità in vista della stagione estiva, con la presenza dei turisti in città e nel litorale, e la diffusione degli episodi di criminalità: «Questo impone la presenza costante e strutturata delle forze dell’ordine nel territorio. Da tempo anche le associazioni di categoria, amministrazioni locali e cittadino sollecitano interventi concreti e immediati per il potenziamento degli organici nella Questura e nei Commissariati distaccati». Vargiu ricorda «la marcata carenza nel ruolo di agenti assistenti e una condizione oramai insostenibile nell’organico dei funzionari».

Le promesse

Ci sono state promesse, mai mantenute. «Anche da parte dei vertici del ministero dell’Interno è stato pubblicamente ribadito l’impegno per affrontare e superare questa criticità. Invece il recente piano di potenziamento degli organici della Polizia di Stato adottato dal dipartimento ha generato profonda preoccupazione e sconcerto: nessun agente è stato assegnato alla questura di Cagliari. Una scelta incomprensibile e scollegata dalle reali esigenze operative del territorio. Dal 2010 non arrivano più agenti in prova assegnati dai corsi di formazione». Il segretario del Siulp aggiunge: «Considerando la grave carenza del personale, esprimiamo il nostro disappunto alla continue aggregazioni che toccano il personale della Questura. Per il Giubileo c’è una continua richiesta di agenti da destinare a Roma: questo aggiunge ulteriori difficoltà. E si stanno aggiungendo in modo cospicuo e costante le richieste di personale per effettuare servizi di ordine pubblico. Una situazione impossibile da sostenere». (m. v.)

