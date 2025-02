Sempre meno abitanti nella città che invecchia 

Popolazione in continuo calo e sempre più anziana, ma tornano ad aumentare le nascite e meno persone scelgono di andarsene. I dati sull’andamento demografico a Monserrato raccontano una realtà a due facce. Negativa, se si guarda nel complesso ai numeri dell’ultimo decennio. Positiva, se invece ci si focalizza sui segnali di ripresa arrivati nel 2024.

Calo demografico

Partendo dalle note dolenti, i residenti in città al 31 dicembre 2024 sono 18.853. Erano 121 in più nel 2023, 284 in più nel 2022, 462 in più nel 2021. La popolazione, insomma, cala di anno in anno. Dal 2014 si sono perse complessivamente 1406 persone, quasi il 7% degli abitanti. La causa è da imputare soprattutto all’invecchiamento. Più di un quarto dei monserratini supera i 65 anni, poco più della metà ha un’età compresa tra i 30 e 65 e i giovani da 0 a 29 anni sono appena il 21%. Ne consegue un elevato numero di decessi. Nel 2024 sono stati 216. Escludendo i tre anni di pandemia (2020, 2021, 2022), è il valore più alto degli ultimi dieci anni. E dal 2017 a oggi la fascia d’età oltre i 65 anni è l’unica ad accogliere un numero sempre più elevato di persone, +2,56%, mentre quella dai 0 ai 6 anni è quella che ne include una quantità via via minore, -6,78%.

Aumentano le nascite

Altri dati, però, autorizzano a essere ottimisti. A partire da quelli che riguardano la natalità: nel 2024 i nuovi nati sono stati 74. Quindici culle in più rispetto al 2023, sedici più del 2022. I numeri di un tempo sono lontani (dieci anni fa nascevano 125 bambini), ma le famiglie monserratine hanno ripreso ad avere figli. E una lieve ripresa è testimoniata anche dalle cifre del saldo migratorio. Per quanto siano ancora più le persone che partono rispetto a quelle che arrivano, nell’ultimo anno la differenza si è assottigliata. Appena tre partenze in più degli arrivi, e il dato delle emigrazioni (513 persone che hanno detto addio a Monserrato), è il più basso dell’ultimo decennio, con 89 partenze in meno del 2023. Tra i nuovi abitanti pochi vengono da fuori. Ad oggi la popolazione straniera conta solo 380 unità, il 2% del totale.

L’analisi

«Andando verso una popolazione sempre più anziana l’obiettivo è quello di garantire un invecchiamento attivo, mettendo a disposizione proposte, attività e spazi che contribuiscano a chi sta bene di mantenersi in salute», commenta l’assessora alla Salute e qualità della vita Claudia Lerz. «Siamo anche vicini ai cittadini che decidono di avere figli: il Comune è certificato “amico della famiglia”, e stiamo aumentando le prestazioni offerte dal Centro famiglia».

RIPRODUZIONE RISERVATA