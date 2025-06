«Sempre in prima linea per i valori dello sport» 

«Questa vicenda rappresenta per noi un’occasione di profonda riflessione e ci sprona a rafforzare ulteriormente il nostro impegno sul piano educativo e formativo affinché il club resti un ambiente sicuro, rispettoso e sano per tutti i suoi giovani atleti».

Lo scrive in una comunicazione il consiglio direttivo del Windsurfing Club che si è riunito ieri per la prima volta dopo la decisione del tribunale federale Fiv di sospendere per periodi che variano da tre a sette mesi due atleti (al centro anche di un esposto alla procura dei minori) ritenuti responsabili di atti di bullismo e sette tra istruttori e vertici del club per non averli impediti. Una decisione nei confronti della quale sarà presentato appello ma che, inevitabilmente, ha nuociuto all’immagine del club che vanta tra gli iscritti atleti di primissimo livello, tra cui la campionessa olimpica Marta Maggetti.

La comunicazione

«Purtroppo il nostro sodalizio è stato coinvolto in un procedimento disciplinare della Fiv legato ad alcuni episodi che sarebbero accaduti all’interno della squadra…. (omettiamo volutamente di indicarla per evitare ogni possibile identificazione). Senza entrare nel merito delle singole responsabilità, che saranno chiarite dagli organi preposti», scrivono i membri del direttivo del Wcc, «desideriamo sottolineare la nostra piena fiducia nel lavoro che sta svolgendo la giustizia sportiva, con la quale abbiamo sempre collaborato con trasparenza, in attesa che si esprima sia la Corte d’Appello che, se necessario, il Collegio di Garanzia del Coni, senza tralasciare l’Autorità pubblica ordinaria, che è l’unica in grado di approfondire certe situazioni con la necessaria precisione».

Reputazione

«Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il vero e proprio bombardamento mediatico a cui il Windsurfing Club Cagliari è attualmente sottoposto. Una narrazione unilaterale e spesso imprecisa», scrivono, «sta ledendo profondamente la reputazione di un’associazione sportiva dilettantistica che, da oltre 40 anni, si impegna ogni giorno per promuovere i valori dello sport, dell’educazione e della vela tra i giovani della nostra città. Lesione, questa, che ci riserviamo di tutelare in ogni sede opportuna.

«Punto di riferimento»

«Il Windsurfing Club Cagliari è da sempre un punto di riferimento per la vela giovanile in Sardegna e in Italia. Ha più volte conquistato il titolo di miglior scuola vela Fiv, formando campioni nazionali e internazionali e avvicinando centinaia di bambini e ragazzi alla cultura marinaresca, nel rispetto dei principi di lealtà, inclusione e crescita individuale. Questa vicenda», conclude la comunicazione dei membri del direttivo, «rappresenta per noi un’occasione di profonda riflessione e ci sprona a rafforzare ulteriormente il nostro impegno sul piano educativo e formativo, affinché il club resti un ambiente sicuro, rispettoso e sano per tutti i suoi giovani atleti».

