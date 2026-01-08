VaiOnline
Macomer.
09 gennaio 2026 alle 00:11

Sempre in prima fila per i disabili, premiato Muzzu 

Il Comitato italiano paralimpico ha assegnato una importante benemerenza al delegato provinciale, Maurizio Muzzu, per l’impegno nelle attività a favore dei disabili nel mondo dello sport. Consigliere comunale a Macomer, da cinquant’anni impegnato nello sport, è stata conferita la Stella di bronzo al merito sportivo paralimpico, quale delegato Cip della provincia di Nuoro, a conclusione del quadriennio paralimpico 2020-2024. È la prima volta che un cittadino di Macomer riceve questo riconoscimento.

«Sono orgoglioso ma convinto che l’impegno in questo settore non sia mai troppo - dice il premiato - soprattutto nella provincia di Nuoro dove c’è ancora tanto da lavorare e da fare. Il mio impegno, che va avanti da tanti anni, consiste nella gestione delle attività per agevolare le persone disabili, non solo a Macomer, ma in tutto il territorio provinciale. In questi ultimi anni ho lavorato per la realizzazione di alcuni progetti, legati allo sport tennistico, che hanno coinvolto anche scuole e istituti superiori di Macomer. Ovviamente mi sono messo al servizio dei disabili. La Stella di bronzo è un riconoscimento del lavoro svolto, direttamente dal Comitato italiano paralimpico». La premiazione si è svolta a Cagliari a dicembre. «Nella nostra provincia è stato fatto tanto - dice Muzzu - ma non basta. Occorre lavorare con chi è già impegnato, ottenendo importanti risultati, soprattutto nel liceo di Macomer. La Stella di bronzo è un riconoscimento importante, che dedico a quei ragazzi impegnati nelle attività sportive paralimpiche e a coloro che si mettono a disposizione dei disabili. Faccio gli auguri al neo presidente del Cip, Claudio Secci, auspicando tanta collaborazione con il mondo sportivo per il bene del territorio e della Sardegna».

