Sempre in coma  il 55enne di Elmas investito domenica 

È sempre ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione del Brotzu il 55enne di Elmas investito domenica mattina da un’auto mentre si trovava a piedi a bordo strada, nei pressi della rotatoria di viale Monastir e dello svincolo di via del Fangario. Le sue condizioni sono stazionarie e le prossime ore potrebbero essere decisive per poter scogliere la prognosi.

Il conducente dell’Audi A1, responsabile dell’incidente è stato denunciato a piede libero: si è allontanato dal luogo dell’investimento per ripresentarsi solo dopo agli agenti della Polizia Locale. È accusato di omissione di soccorso e guida in stato di ebbrezza.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente avvenuto poco dopo le 5, quando l’Audi A1 guidata da un cagliaritano di 36 anni ha colpito il pedone. In un primo momento, anche agli agenti della Polizia Locale era stato detto che il ferito fosse a bordo di un monopattino, ma poi le verifiche hanno accertato che il 55enne era a piedi: ancora non è chiaro se stesse attraversando o se camminasse a bordo strada. Il conducente dell’Audi non si sarebbe fermato dopo l’urto, andando via per poi ripresentarsi dopo qualche tempo quando c’erano già gli agenti sul posto e il ferito era stato portato via. Ai presenti avrebbe detto di non essersi accorto di aver investito qualcuno. (m. v.)

