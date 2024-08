«Sempre ignorate le mie segnalazioni su Rosanna Pilloni» 

Cinquemila abitanti e una sola domanda. Dal momento in cui il corpo di Rosanna Pilloni è stato ritrovato dai carabinieri della stazione di Sarroch all’interno di un congelatore, in paese tutti si chiedono come sia stato possibile per una donna sparire per così tanto tempo senza che nessuno se ne accorgesse. Ora si scopre che la famiglia di Luisa Caboni - che abita nei dintorni – ha provato a far luce «ma nessuno ha dato peso alle segnalazioni».

Il mistero

I vicini che non l’avevano più vista varcare la porta della casa a due piani in via Piemonte la credevano allettata, accudita da Sandro Mallus, quel figlio che per almeno un anno e mezzo l’ha tenuta in una bara di ghiaccio lontana dal mondo. Nessuno avrebbe mai immaginato il terribile segreto custodito dal quel cinquantaquattrenne che dopo aver scoperto il cadavere della madre – come ha riferito ai carabinieri sin dal giorno del ritrovamento del corpo avvolto da una coltre di gelo – ha deciso di non parlare con nessuno del decesso e di continuare a incassare la pensione sociale di 500 euro della donna.

In paese, però, qualcuno non era rimasto indifferente alla situazione familiare di Rosanna Pilloni, che dopo la separazione dal marito Franco Mallus e il trasferimento in Irlanda del secondogenito Andrea viveva sola con il primo figlio. La famiglia di Luisa Caboni abita proprio nei pressi della casa degli orrori finita al centro delle cronache nazionali, e a denunciare il disagio sociale in cui vivevano madre e figlio ci aveva provato più volte: «Se ci avessero ascoltato questo forse non sarebbe successo, siamo molto addolorati per quanto è accaduto. Io e la mia famiglia abbiamo chiesto aiuto tante volte alle istituzioni, al medico di famiglia e alla guardia medica, ma nessuno ha mai dato peso alle nostre segnalazioni: inutile è stato chiedere al figlio di farci entrare per vedere come stesse Rosanna, ci siamo scontrati sempre contro un muro di gomma. Mi piacerebbe ricordarla come una donna vulcanica, allegra e dal cuore grande, conservo ancora con amore i suoi ricami realizzati per mia figlia: avremmo dovuto sfondare quella porta, quello che ci fa maggiormente soffrire è che intervenendo quando si poteva Rosanna si sarebbe potuta salvare».

Il dramma

Quello vissuto al civico 2 di via Piemonte richiama ogni persona al dovere sociale di preoccuparsi del suo prossimo, di pensare che al di fuori della propria normale condizione familiare ci siano situazioni sulle quali non si può far finta di nulla. Nessun processo, ma la morte di Rosanna Pilloni suona come un monito per evitare che tragedie familiari simili si verifichino ancora. Sarroch ha un tessuto sociale coeso, la comunità è unita e nessuno viene lasciato indietro: per la terza età, soprattutto, esiste da anni una rete di servizi molto efficiente. La vice sindaca e assessora alle Politiche sociali, Bianca Meloni, spiega come quello avvenuto nella casa di via Piemonte sia un caso isolato: «Personalmente, come cittadina sarrochese e amministratore, questa vicenda mi ha lasciato una profonda tristezza, è chiaro che occorre fare un’attenta riflessione su quanto è accaduto. L’amministrazione comunale è sempre attenta ai bisogni dei cittadini di ogni età, sia sotto il profilo del benessere psicofisico che quello ludico-ricreativo. Abbiamo un centro sociale molto attivo frequentato da tutte le fasce di età: attività sportive laboratori, cene conviviali, screening per la prevenzione di alcune patologie e soggiorni termali, l’attenzione ai bisogni è massima soprattutto per gli anziani».

