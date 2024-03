Sempre grave la donna investita sulle strisce 

Giorgia Paravagna, 42 anni di Mulinu Becciu, è sempre in coma farmacologico al Brotzu. I medici mantengono la prognosi riservata: la donna è ricoverata in rianimazione da lunedì pomeriggio, quando è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Peretti. L’incidente è avvenuto nello stesso punto in cui, due mesi fa, era stato travolto e ucciso lo studente quindicenne Guan Xuanming.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale. La donna, secondo la prima versione, stava raggiungendo la fermata del pullman, attraversando dal lato del McDonald’s verso la parte opposta. Ha superato l’aiuola e dopo pochi passi è stata investita da un’auto, un’Audi Q3. L’impatto è stato tremendo. Il conducente, un 32enne, si è fermato subito, dando l’allarme. Immediato l’arrivo dell’ambulanza del 118 e il trasferimento, d’urgenza, nel vicino ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.

L’impatto sarebbe avvenuto nella parte centrale della carreggiata. Ma anche in questo caso potrebbe aver influito la presenza dell’aiuola nello spartitraffico centrale, nonostante sia stata in parte eliminata per permettere agli automobilisti di vedere se c’è qualcuno che attraversa. Gli agenti della Polizia Locale hanno ascoltato alcuni testimoni e sentito il conducente dell’Audi. Intanto il Comune ha fatto sapere che entro pochi giorni verranno realizzati i due attraversamenti pedonali rialzati in via Peretti. (m. v.)

