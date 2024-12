Un grande cero sistemato sopra un cavalletto, divide le due bare bianche coperte da una cascata di fiori. A sinistra c’è Giacomo Desogus che sorride da una foto racchiusa da una cornice. A destra Matthias Steri, stessa cornice, stesso volto felice.

Tutto attorno una moltitudine di persone si asciuga gli occhi con i fazzoletti di carta. Parenti, amici, familiari: nessuno è voluto mancare all’ultimo saluto ai due ragazzi – entrambi 28enni - trovati morti domenica scorsa nelle campagne di Santu Lianu in un pomeriggio di caccia.

Un unico dolore

Davanti all’altare sui banchi siedono le due famiglie, unite da un unico dolore. Mamma Betty e papà Roberto Desogus sono da una parte. Vicino a loro il consuocero e Alessandra la fidanzata di Giacomo, vedova ancor prima di diventare sposa. Dall’altra invece ci sono la mamma di Matthias, Maria Grazia, il fratello gemello Gabriele, la sorella Soraya e i nonni che, prima di sedersi, accarezzano piano quella bara bianca dove il loro adorato nipote dormirà per l’eternità. Hanno voluto un unico funerale per questi figli morti troppo presto, che riposeranno anche in un loculo vicino, amici per sempre, amici oltre la morte.

L’omelia

Il parroco don Giulio Madeddu cerca di levare con le parole di consolazione, il nero che avvolge queste famiglie. «Giacomo e Matthias» dice il sacerdote, «erano due giovani pieni di vita e di speranza che hanno vissuto il dono straordinario dell’amicizia: un legame profondo, autentico, capace di resistere alle difficoltà e di donare forza e gioia». Un po’ come, aggiunge citando la bibbia, «Davide e Gionata che avevano un legame che superava ogni difficoltà, pericolo e persino la morte. L’anima di Gionata, leggiamo nel secondo libro di Samuele, si legò a quella di Davide e Davide lo amò come se stesso. Questo rapporto profondo e sincero non solo resistette a ogni ostacolo, ma divenne per entrambi una fonte inesauribile di forza e sostegno».

L’amicizia

Mamma Betty e papà Roberto, ascoltano stringendosi forte le mani, mentre mamma Maria Grazia, immobile, appoggia il viso sulla spalla di suo figlio Gabriele. Lanciano sguardi disperati all’esile Cristo in croce sistemato al lato dell’altare. «Anche se oggi ci troviamo di fronte a un dolore grande» prosegue don Giulio, «sappiamo che ciò che hanno condiviso non si perde: l’amore e l’amicizia vera rimangono per sempre, perché ciò che è vissuto nell’amore, è già eterno. Cari genitori, so che il vuoto che sentite sembra impossibile da colmare, ma Dio non vi abbandona. Come Davide, che trovò la forza di continuare nonostante la perdita di Gionata, anche voi, con il sostegno della fede e della comunità, troverete la forza di custodire e onorare la memoria dei vostri figli».

I cacciatori

Alla fine della celebrazione, dodici uomini vestiti di verde, sei per ogni bara, portano a spalla i feretri fino all’uscita dove vengono adagiati nel carro funebre. Sono alcuni degli amici cacciatori di Giacomo e Matthias. Altri aspettano invece nel sagrato, in religioso silenzio. In mano un palloncino bianco ciascuno che viene fatto volare in alto al passaggio delle bare. Poi i due carri funebri traboccanti di fiori, partono alla volta del cimitero, dove Giacomo e Matthias riposeranno in due loculi vicini. Per sempre.

