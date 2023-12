Sempre a testa alta, ma ora servono i 3 punti 

Testa, cuore, rabbia. Il Cagliari lascia la Capitale frastornato e inevitabilmente preoccupato per la classifica. Si sente, però, a posto con la propria coscienza, sempre più consapevole di avere intrapreso la strada giusta, di aver trovato una sua identità, di potersela giocare contro chiunque. E pronto, dunque, a sfidare il Sassuolo, lunedì prossimo alla Unipol Domus, nella partita forse più importante di questo fine anno bello e contraddittorio allo stesso tempo.

Pregi e difetti

La sconfitta con la Lazio fa il paio con quella rimediata in casa della Juventus alla vigilia della sosta, non solo per il prestigio del palcoscenico e per la caratura dell’avversario, evidentemente. Pregi e difetti fanno a cazzotti tra loro favorendo la qualità e l’esperienza della Lazio, in questo caso. Il dubbio è quasi amletico nel turbillon di emozioni contrastanti che ha accompagnato i rossoblù nel viaggio di rientro. Chissà, infatti, quale piega avrebbe preso il match dell'altro ieri se Hatzidiakos non avesse commesso quell’errore così grossolano (al limite dell’imbarazzo) dopo soli otto minuti. E chissà, quanto avrebbe inciso nell’assalto finale Makoumbou se non avesse scelto di tirare la maglia a Guendouzi lanciato a rete (e se gli addetti al Var non avessero spinto l’arbitro a cambiare il colore del cartellino). Due-ingenuità-due che hanno deciso la serata e reso vane la generosità e il coraggio di una squadra compattata e mai doma, oltre alle parate - chiaramente - di Scuffet che l’hanno tenuta in partita sino alla fine. E se uno tra Pavoletti e Oristanio avesse segnato, tra il 91’ e il 94’, il capolavoro tattico di Ranieri sarebbe stato ineccepibile, nonostante gli errori e l’arbitro.

In trasferta

Aggrappati alla prestazione per non farsi divorare dai rimpianti o travolgere dai numeri, alcuni davvero inquietanti. Il Cagliari, insieme a Frosinone e Salernitana, è la squadra col peggior rendimento in trasferta dove ha conquistato appena due punticini (frutto dei pareggi con Torino e gli stessi campani) in sette gare. E di trasferte ne avrà altre due insidiose e in rapida successione, dopo il Sassuolo: prima a Napoli poi a Verona. Anche per questo, il posticipo di lunedì prossimo vale molto più dei tre punti in palio, dà l’opportunità alla formazione rossoblù di allontanare i fantasmi sul nascere e di ricreare subito quel clima positivo e trainante che aveva scandito i successi con Frosinone e Genoa.

La classifica

Il percorso di crescita oggi conta più della classifica se è vero - come va ripetendo Ranieri dall’inizio del campionato - che la salvezza si deciderà nelle ultime giornate, se non addirittura all’ultima. Certo oggi il penultimo posto in coabitazione con il Verona stride e preoccupa, per quanto annacquato dalla sconfitta della Salernitana a Firenze e dal pareggio tra l’Udinese e lo stesso Verona. Ma da lì non si scappa. La sfida è lunga, tortuosa, e chi si ferma mentalmente è perduto. Anche da questo punto di vista, Ranieri è una garanzia.

