Semplificazioni, via libera al ddl 

Un passo in avanti nel processo di semplificazione tra il pubblico e il mondo delle imprese con il ddl Semplificazioni approvato dal Consiglio dei ministri. Un provvedimento con misure in materia fiscale, lavoro, ambiente e attività economiche come ha spiegato il ministro Paolo Zangrillo, per proseguire, «nel percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione», ricordando che, «a oggi abbiamo già semplificato 261 procedure amministrative, con l’obiettivo di arrivare a 600 entro il 2026, come previsto dal Pnrr».

Gli interventi

Tra le iniziative principali, viene introdotto il principio “once only” per le comunicazioni obbligatorie relative all’instaurazione e alla gestione del rapporto di lavoro. Le pubbliche amministrazioni non potranno più richiedere dati e documenti già in possesso di altre amministrazioni. Prevista inoltre una misura a sostegno del sistema Its Academy: il disegno di legge consente di stipulare specifiche convenzioni con le imprese per consentire la partecipazione dei dipendenti, dotati dell’esperienza professionale richiesta, all’erogazione dei percorsi formativi. Nella bozza del ddl anche modifiche per i contratti di sviluppo, con una semplificazione delle verifiche antimafia. Con l’obiettivo, «di favorire la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi previsti» dai contratti di sviluppo.

Procedure snelle

Nello specifico, si prevede che Invitalia sia autorizzata a «sottoscrivere protocolli, o altre intese, con associazioni di categorie produttive, economiche o imprenditoriali, che abbiano già stipulato con il ministero dell’Interno protocolli finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata». In materia ambientale il ddl prevede procedure più snelle per i progetti di bonifica, anche sugli interventi previsti dal Pnrr: disposizioni per l’utilizzo del combustibile solido secondario nei processi industriali, in particolare nei cementifici, riducendo il ricorso a combustibili fossili di importazione estera; misure per rafforzare la sicurezza del trasporto via mare dei rifiuti, sia in acque nazionali che internazionali. «Con il ddl», avverte però il ministro Gilberto Pichetto Fratin, «semplifichiamo senza nessun calo nelle tutele per l’ambiente».

