Sempio per un’ora dai carabinieri Prelevato il suo dna 

Milano. Andrea Sempio ritorna suo malgrado sotto i riflettori. Ancora una volta la Procura di Pavia - su impulso della difesa di Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni come unico responsabile del delitto - accende un faro sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. E per la seconda volta indaga sull’amico del fratello della vittima: ieri Sempio è stato sottoposto al tampone salivare in modo coattivo dal Gip, visto che una settimana fa si era rifiutato di farlo volontariamente.

La difesa di Stasi

Poco prima delle 10, accompagnato dai suoi legali Angela Taccia e Massimo Lovati, si è presentato per il prelievo nella sede della Sezione investigazioni scientifiche dei carabinieri di Milano. Baffi, barba incolta, pallido e provato, ha risposto solo «no» alla domanda se fosse preoccupato. Si è trattenuto negli uffici di via Monti per un’oretta e poi è andato in taxi. Ha invece parlato Lovati, il suo difensore: «Spero che la Procura abbia agito per motivi di giustizia - ha ripetuto anche al telefono - Il mio dubbio è che sia un’altra macchinazione. Siamo sereni e lui è tranquillo ed è innocente, lo dimostreremo. Il problema è che non sarà mai risarcito per questa sofferenza. Sono le stesse cose di sette anni fa». Quasi in diretta la replica di Antonio De Rensis, uno dei difensori di Stasi: «Queste parole sono musica per le mie orecchie. Non voglio sparare sulla Croce Rossa. Spero solo che una volta dica che è una macchinazione nostra, quello che ha detto dei difensori precedenti non mi interessa, ma soprattutto spero che queste dichiarazioni arrivino tra qualche secondo alla Procura della Repubblica, perché questa è un’accusa gravissima». E Fabio Giarda, un tempo nel pool dei legali di Stasi, in una nota ha rivendicato la correttezza della attività difensiva svolta e annuncia querele.

Gli esami

Intanto si è appreso che il tampone salivare prelevato a Sempio verrà analizzato, con la formula dell’accertamento ripetibile, da un pool di esperti nominati dal pm Valentina De Stefano e dall’aggiunto Stefano Civardi, che dopo due rigetti da parte del gip hanno ottenuto dalla Cassazione il disco verde ad aprire questo ulteriore fascicolo. La comparazione del Dna che verrà estrapolato con quello individuato sotto le unghie di Chiara, pare di capire, dovrebbe avvenire con i vecchi dati, di cui si ha traccia solo documentalmente, al centro della perizia disposta durante il processo d’appello bis a Stasi.

