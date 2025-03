Sempio: «I Poggi credono in me» 

MILANO. «Io sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene». Lo ha detto ieri ai microfoni di Chi l'ha visto Andrea Sempio, il 37enne nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. L'intervista integrale è andata in onda ieri sera su Rai 3: «La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi», ha affermato ancora l'uomo che all'epoca del delitto, poco più che maggiorenne, frequentava la casa della vittima perché amico del fratello Marco. «Con lui mi sento ancora - ha aggiunto -. Dal punto di vista legale mi sento tranquillo, mi sta pesando il punto di vista mediatico».

Il suo legale, Massimo Lovati, ha affermato che Andrea Sempio «vuole solo tornare alla sua vita». L’avvocato ha sottolineato l'intenzione del 37enne di riprendere in mano la routine di sempre: «Penso che sia tornato al lavoro», ha proseguito. Il giovane aveva preso alcuni giorni di ferie dal negozio di telefonia presso cui è impiegato dopo aver saputo delle indagini a suo carico.

