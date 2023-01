Seminude sulla neve «Non è una bravata ma una scelta di vita» 

Esibizionismo improvvisato? Macché. Prima sono necessarie pratiche di respirazione. Poi le docce fredde, tutti i giorni. Solo dopo aver seguito corsi specifici si può fare anche il bagno nel ghiaccio. E approfittare della neve sul Gennargentu per fare una passeggiata, coperte solo con shorts e top, e per il resto quasi nulla addosso, a due gradi sotto zero. «Altrimenti si rischia davvero di finire ricoverati con la polmonite. O al camposanto».

Metodo di vita

Simona Lecca ha 42 anni, lavora a Cagliari per un grossa società di ingegneria informatica. Con l’amica Alessandra Curreli, insegnante di inglese, nei giorni scorsi ha affrontato «mezza nuda», descrizione sua, la camminata verso la vetta ghiacciata del Monte Spada. La notizia della loro “impresa” ha fatto il giro della Sardegna grazie a un video. E no, nessuna incoscienza. Né aspirazione al like facile. Lecca è da poco diventata istruttrice di yoga: «Ma non sfrutto l’attestato. Ci sono attività che ti tengono in vita economicamente», spiega riferendosi al lavoro, «e altre che tengono vivo lo spirito». Una di queste è il metodo Wim Hof, che lei ha deciso di seguire. Prende il nome dall’olandese che lo ha lanciato. Noto anche come The Iceman, l’uomo del ghiaccio, ha fatto della confidenza col gelo uno stile di vita. Tra i suoi record, quello della nuotata più lunga sotto il pack. «Lui ha iniziato a immergersi nei laghi ghiacciati dopo il suicidio della prima moglie, che lo aveva lasciato con quattro figli», racconta Lecca. Così quell’uomo ha ritrovato la forza. «Perché il freddo scatena reazioni nel corpo. Fa aumentare l’energia. Il cervello sprigiona dopamina, endorfina. È chimica. Si creano sensazioni come se ti drogassi, ma senza la droga», sottolinea la quarantaduenne.

Niente improvvisazione

Per sentirsi bene, o più forti, però, non ci si può togliere i vestiti e sfidare le intemperie. Lecca mette le mani avanti: «Non sono un medico. E sono ancora una principiante. Ma parlo, e sono contenta che si sia parlato di noi, perché se uno scopre una cosa bella la deve condividere». La teoria del proselitismo però passa anche dalla necessità di consapevolezza. «Innanzitutto è necessario acquisire delle pratiche di respirazione», dice illustrando il primo passo. «Poi bisogna fare docce fredde: 60 secondi ogni giorno, per 60 volte. Alla ventunesima sei già abituato». I benefici? «Senti il sangue scorrere ovunque. I muscoli ne beneficiano. Sembrerà strano ma passa anche il mal di gola». Per quello forse è meglio prendere un antinfiammatorio, seguiti da un medico: «Se uno vuole, certo. Io preferisco assumere meno medicine possibile». Deve essere “convinta" anche la mente: «Fondamentale è il mindset: se pensi che il freddo faccia male, ti fa male. Se ti convinci che porta benefici e lo accogli, ti farà bene».