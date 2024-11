Seminterrati, bocciata la norma sarda 

Il riutilizzo di seminterrati, locali al piano terra e piani pilotis degli immobili è legittimo, ma solo se non si superano «gli indici volumetrici» stabiliti «dalle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie comunali e regionali». Lo ha precisato la Corte costituzionale, che ha perciò cancellato la norma del cosiddetto Piano casa della Regione Sardegna, laddove consentiva appunto di andare oltre tali indici. La sentenza della Consulta, depositata ieri, ha anche bocciato un’altra previsione legislativa regionale, in materia di appalti, che imponeva un punteggio minimo per l’ammissibilità dell’offerta tecnica.

La sentenza

Entrambe le norme erano contenute nella legge 17, approvata dal Consiglio regionale sardo nel 2023 (nella legislatura precedente) e impugnata dal Governo a vario titolo. L’articolo 4 modificava la precedente legge 9, sempre del 2023, sugli interventi di riuso dei seminterrati, piani pilotis e locali al piano terra degli immobili destinati ad uso abitativo. La modifica consisteva nel rendere legittimi tali interventi «anche mediante il superamento degli indici volumetrici e dei limiti di altezza e numero dei piani» previsti dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale e regionale.

La Corte ha sottolineato anzitutto il fatto che il ricorso del Consiglio dei ministri contestasse solo la parte della deroga che riguarda il superamento degli indici, non quella sulle altezze e il numero dei piani, che quindi resta valida. Ma su quel punto i giudici, pur segnalando l’inammissibilità di alcuni motivi del ricorso, hanno comunque dato ragione al Governo: perché, come spiega una nota della Consulta, la disciplina varata dalla Regione sarda «contrasta con la necessità che le deroghe agli indici di densità edilizia introdotte dal legislatore regionale siano connotate dall'eccezionalità e dalla temporaneità, nel rispetto del principio di pianificazione urbanistica espresso dall'art. 41-quinquies della legge n. 1150 del 1942». Perciò la legge sarda «è stata dichiarata illegittima nella parte in cui consente, in via stabile, di superare gli indici volumetrici, in violazione del suddetto principio, che limita la competenza legislativa regionale primaria in materia di edilizia ed urbanistica».

Il nuovo requisito

L’altra disposizione della legge 17 bocciata dalla Consulta è un comma dell’articolo 7 che inseriva in un’altra legge regionale (del 2018) la previsione che, nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è «requisito di ammissione dell'offerta tecnica il raggiungimento del punteggio minimo pari al 60 per cento del valore massimo attribuibile all'offerta tecnica stessa». La Corte ha ritenuto che «il legislatore regionale, imponendo un inderogabile punteggio minimo dell'offerta tecnica, abbia leso l'autonomia di scelta delle stazioni appaltanti, precludendo ad esse una diversa ponderazione dei criteri di valutazione delle offerte», in contrasto col vigente codice degli appalti pubblici.

