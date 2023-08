Seminaristi africani “a casa” di don Carlo 

Da Sinnai in Tanzania. Dalla Tanzania a Sinnai. Un singolare scambio ecclesiastico con la fede nel cuore. I protagonisti sono don Carlo Rotondo, sacerdote notissimo, super tifoso del Cagliari, da quasi due anni missionario nella Tanzania dopo essere stato a lungo in Kenia. E poi quelli che hanno fatto il viaggio al contrario: sono Pietro e Giovanni (Johanes Mbagù e Pietro Yohn, 29 e 27 anni), seminaristi a Roma, ospiti a Sinnai di padre Gabriele, il carmelitano (come i suoi ospiti) diventato parroco dopo la morte di don Alberto Pistolesi.

Uno di loro, ha conosciuto don Carlo Rotondo nella sua nuova sede africana di Iringa. Anzi faceva parte della sua parrocchia. «Siamo stati spesso assieme e io ho deciso di consacrami al Signore da carmelitano: così sono arrivato in Italia, frequento il seminario carmelitano della Capitale. In questi giorni sono a Sinnai, ospite di padre Gabriele, proprio nel paese di don Carlo. Mi pare tutto straordinario dopo che ci siamo conosciuti a migliaia di chilometri di distanza. Un grande prete, vuole bene alla mia gente - ha detto Johanes - ai giovani in particolare. Sta facendo grandi cose. Non sono quando ci rincontreremo. Forse quando anch’io diventerà sacerdote. Magari a Sinnai, magari in Tanzania».

Domenica scorsa, padre Gabriele che è il “responsabile” dei carmelitani per il Centro Italia, ha presentato i due futuri sacerdoti della Tanzania, ai fedeli di Sinnai, uno vicino all’altro durante le messe. Tanta la commozione da parte dei due giovani seminaristi. Che adesso torneranno a Roma con quel paese sardo nel cuore.

