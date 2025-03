Seminario sulla scoperta della Luna 

“La prima scoperta della Luna. Da Leonardo da Vinci e Galileo Galilei a Giovanni Cassini: un viaggio italiano che ha cambiato la nostra conoscenza dell’universo”. È il titolo dell’incontro in programma oggi alle 16 nell’Aula magna della Facoltà di Ingegneria e Architettura (via Marengo, 2) organizzato dal Centro di ricerca, sviluppo e studi superiori in Sardegna CRS4.

Il seminario è dedicato al racconto della scoperta italiana del satellite terreste, attraverso le immagini e gli scienziati che hanno cambiato per sempre il nostro modo di guardare in alto oltre la Terra. Interverrà Plinio Innocenzi del laboratorio di Scienza dei materiali e nanotecnologie dell’Università di Sassari e componente del Distretto aerospaziale della Sardegna.

L’Universo conosciuto al tempo di Leonardo è ancora dominato da un sistema geocentrico per il quale i pianeti, il Sole e la Luna ruotano attorno alla Terra. Tolomeo, un astronomo greco del II secolo, aveva costruito un modello basato su questa visione del sistema solare che permetteva di calcolare con una certa accuratezza le orbite dei pianeti allora conosciuti. A partire dal Rinascimento e con Leonardo da Vinci si apre una nuova fase di scoperta della Luna grazie all’osservazione scientifica diretta che porterà Galileo Galilei a ridisegnare l’universo allora conosciuto.

