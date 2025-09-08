VaiOnline
Cuglieri
09 settembre 2025 alle 00:25

Seminario di fotografia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fine settimana all'insegna della sostenibilità ambientale e della fotografia naturalistica con il Centro di educazione all'ambiente lussurgese “Don Deodato Meloni”.Venerdì a sa Tanca manna dalle 16.30 alle 18.30. il seminario di fotografia per chi intende raccontare una storia sul cambiamento climatico nel Montiferru. Lezioni teorico-pratiche del metodo photo-voice con Massimiliano Marraffa. Poi interpretazione dell'ambiente e rigenerazione degli ecosistemi con Gianluigi Bacchetta e Dunia Basciu dell’Università di Cagliari. Sabato alle 10.30 escursione fotografica a Casteddu Etzu e al santuario La Madonnina, di pomeriggio analisi delle foto.L’appuntamento è organizzato dal Ceas con il sostegno della Regione, in collaborazione con le associazioni cuglieritane Montiferru, Gurulis Nova e Orablulab; e ancora Imago, Infeas Sardegna e Società botanica italiana. ( j.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Energia

Cresce il fronte anti speculazioni «Giusto l’impegno dei sindaci»

Parlamentari e consiglieri regionali sottoscrivono l’appello al Governo 
Lo. Pi.
il lutto nella moda

Armani torna a casa, fiori bianchi e privacy per l’ultimo saluto

I funerali nel borgo di Rivalta, ammesse solo sessanta persone 
Tragedia a Vicenza

Tredicenne ucciso da un’auto pirata

Camminava sul ciglio della strada, l’investitore (un 23enne) rintracciato e arrestato  