Fine settimana all'insegna della sostenibilità ambientale e della fotografia naturalistica con il Centro di educazione all'ambiente lussurgese “Don Deodato Meloni”.Venerdì a sa Tanca manna dalle 16.30 alle 18.30. il seminario di fotografia per chi intende raccontare una storia sul cambiamento climatico nel Montiferru. Lezioni teorico-pratiche del metodo photo-voice con Massimiliano Marraffa. Poi interpretazione dell'ambiente e rigenerazione degli ecosistemi con Gianluigi Bacchetta e Dunia Basciu dell’Università di Cagliari. Sabato alle 10.30 escursione fotografica a Casteddu Etzu e al santuario La Madonnina, di pomeriggio analisi delle foto.L’appuntamento è organizzato dal Ceas con il sostegno della Regione, in collaborazione con le associazioni cuglieritane Montiferru, Gurulis Nova e Orablulab; e ancora Imago, Infeas Sardegna e Società botanica italiana. ( j.p. )

