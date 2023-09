Seminare cultura: apre il Teatro di terra 

Coltura e cultura si incontrano, si “sposano” e danno vita un orto condiviso dal nome “Teatro di terra”. Le sedute sono le balle di fieno disposte in semicerchio e separate dai solchi per le piccole piante aromatiche. Il palco, al centro dello spazio, è un cumulo di terra ricoperto di paglia. Il canneto e gli alberi, con i profumi della campagna, fanno da cornice e proteggono questo piccolo angolo immerso nel verde de Su Idanu che, da oggi, dà il via al progetto “Mariposa de cardu”, voluto dall’associazione Il Crogiuolo in memoria di Luisa Atzeri, insegnante della scuola materna e volontaria al carcere minorile con l’associazione “Oltre le sbarre”, scomparsa qualche mese fa.

Le radici

«Noi veniamo da una famiglia di contadini, papà era agricoltore. Mia sorella era molto legata alla campagna, in particolare a una vigna che avevamo, quindi per me pensare a un progetto di questo tipo è stato un passaggio naturale e sono certa che questo avrebbe voluto farlo anche lei», racconta Rita Atzeri, direttrice artistica dell’associazione nonché sorella di Luisa. Il terreno, che appartiene alla sua famiglia, si trova in via Dell’acqua, a pochi passi dal centro commerciale Le Vele. Qui per tutta l’estate ogni mattina un gruppo di volontari di associazioni non solo locali come Il teatro Olata o l’Anpi e tanti amici hanno lavorato per far sì che il sogno di Rita prendesse forma.

Il programma

Giancarlo Murranca apre stasera la rassegna alle 19,15 con un estratto dello spettacolo di Grazia Dentoni “Il signore degli anellidi”, accompagnato da Maurizio Camba che regalerà al pubblico lombrichi da compostaggio. Alle 19,30 Lorenza Zambon, direttrice artistica della compagnia astigiana “La casa degli alfieri”, di scena per la prima volta in Sardegna, presenta il suo nuovo spettacolo “La dama degli Argonauti”. L’appuntamento però è anticipato da una passeggiata ecologica verso Su Idanu con Rita Atzeri, l’ingegnere ambientale Vania Erby e Daniela Spanu, che presenteranno il progetto che porta l’arte in un luogo di incontro dove condividere la passione per campagna. «Lo spazio è organizzato a chiunque desideri confrontarsi e godere dei frutti dell’orto. Ho voluto metterlo a disposizione della collettività, l’obiettivo è creare momenti di scambio dei saperi e delle conoscenze».

Burattini e cinema

Domani, invece, la serata comincia alle 18,30 con il maestro burattinaio de Is Mascareddas, Tonino Murru, in scena nello spettacolo “Anima e Core”, scritto e diretto a quattro mani con Donatella Pau. La serata prosegue con la visione, alle 20, del film di Enrico Pau “Jimmy della collina”, tratto dal romanzo omonimo di Massimo Carlotto. Battute finali della rassegna domenica alle 19,30 con un autore e interprete d’eccezione: Pino Petruzzelli.

